Спецслужбы Норвегии прогнозируют усиление шпионажа рф в Арктике - Reuters

$43.140.03
50.900.14
ukenru
14:58 • 706 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
14:54 • 1076 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
14:41 • 2852 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
12:09 • 6452 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
11:00 • 17524 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
09:41 • 15470 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 18457 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 59559 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 52829 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 41059 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3м/с
74%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В россии заявили о "покушении" на генерал-лейтенанта минобороны рф алексеева6 февраля, 07:45 • 4682 просмотра
Переговоры в Абу-Даби: Украина и россия обменялись пленными, но не достигли прогресса по Донбассу - WSJ6 февраля, 08:45 • 7928 просмотра
Блокировка Starlink для россиян замедлит удары по логистике Украины - ISW09:36 • 13763 просмотра
Оккупанты заводят тяжелую технику в центр Мирнограда, бои продолжаются - ДШВVideo10:22 • 5858 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto11:15 • 13440 просмотра
публикации
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
14:41 • 2818 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto11:15 • 13591 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
11:00 • 17511 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 30466 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 59547 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Эммануэль Бонн
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 18318 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 21196 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 30517 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 33733 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 71428 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Старлинк
Дипломатка
Социальная сеть

Спецслужбы Норвегии прогнозируют усиление шпионажа рф в Арктике - Reuters

Киев • УНН

 • 1074 просмотра

Норвежские спецслужбы ожидают усиления российского шпионажа в Арктике и возможные акты саботажа. россия отрицает причастность, тогда как Норвегия выслала российских разведчиков и закрыла порты.

Спецслужбы Норвегии прогнозируют усиление шпионажа рф в Арктике - Reuters

Норвежские спецслужбы ожидают, что в этом году россия усилит шпионаж в Норвегии в Арктике, а москва так же может совершить акты саботажа, направленные на подрыв поддержки Осло для Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Сама россия отрицает какую-либо причастность к планированию диверсий или нападений и отвергает такие обвинения как западную панику. В то же время Норвегия, являющаяся союзником Украины и крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Европе, не на шутку обеспокоена.

Недавно власти страны выслали российских разведчиков, действовавших под дипломатическим прикрытием, и закрыли большинство своих портов для российских судов. Тем временем норвежские спецслужбы предупреждают - россияне все чаще пытаются вербовать украинских беженцев в Норвегии для сбора разведданных или саботажа, особенно тех, кто имеет семью или имущество в оккупированных россией областях Украины.

Напомним

Соединенные Штаты Америки и Норвегия официально подтвердили начало развертывания войск для участия в одном из крупнейших учебных мероприятий НАТО на Крайнем Севере. Около 3000 американских морских пехотинцев пройдут подготовку в экстремальных зимних условиях перед началом активной фазы маневров в марте 2026 года.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира