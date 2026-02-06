Спецслужбы Норвегии прогнозируют усиление шпионажа рф в Арктике - Reuters
Киев • УНН
Норвежские спецслужбы ожидают усиления российского шпионажа в Арктике и возможные акты саботажа. россия отрицает причастность, тогда как Норвегия выслала российских разведчиков и закрыла порты.
Норвежские спецслужбы ожидают, что в этом году россия усилит шпионаж в Норвегии в Арктике, а москва так же может совершить акты саботажа, направленные на подрыв поддержки Осло для Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Сама россия отрицает какую-либо причастность к планированию диверсий или нападений и отвергает такие обвинения как западную панику. В то же время Норвегия, являющаяся союзником Украины и крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Европе, не на шутку обеспокоена.
Недавно власти страны выслали российских разведчиков, действовавших под дипломатическим прикрытием, и закрыли большинство своих портов для российских судов. Тем временем норвежские спецслужбы предупреждают - россияне все чаще пытаются вербовать украинских беженцев в Норвегии для сбора разведданных или саботажа, особенно тех, кто имеет семью или имущество в оккупированных россией областях Украины.
Напомним
Соединенные Штаты Америки и Норвегия официально подтвердили начало развертывания войск для участия в одном из крупнейших учебных мероприятий НАТО на Крайнем Севере. Около 3000 американских морских пехотинцев пройдут подготовку в экстремальных зимних условиях перед началом активной фазы маневров в марте 2026 года.