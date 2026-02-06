Спецслужби Норвегії прогнозують посилення шпигунства рф в Арктиці - Reuters

$43.140.03
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
11:00 • 13757 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
09:41 • 13585 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
09:02 • 16705 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 56757 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 51736 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 40332 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 52330 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 96284 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 35691 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
Бессент: подальші санкції США проти рф залежать від мирних переговорів
Переговори в Абу-Дабі: Україна та росія обмінялися полоненими, але не досягли прогресу щодо Донбасу - WSJ
Блокування Starlink для росіян сповільнить удари по логістиці України - ISW
Окупанти заводять важку техніку в центр Мирнограда, бої тривають - ДШВ
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою Odrex
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою Odrex
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
11:00 • 13757 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 56757 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 96284 перегляди
Спецслужби Норвегії прогнозують посилення шпигунства рф в Арктиці - Reuters

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Норвезькі спецслужби очікують посилення російського шпигунства в Арктиці та можливі акти саботажу. росія заперечує причетність, тоді як Норвегія вислала російських розвідників та закрила порти.

Спецслужби Норвегії прогнозують посилення шпигунства рф в Арктиці - Reuters

Норвезькі спецслужби очікують, що цього року росія посилить шпигунство в Норвегії в Арктиці, а москва так само може вчинити акти саботажу, спрямовані на підрив підтримки Осло для України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Сама росія заперечує будь-яку причетність до планування диверсій або нападів і відкидає такі звинувачення як західну паніку. Водночас Норвегія, яка є союзником України і найбільшим постачальником трубопровідного газу в Європі, не на жарт стурбована.

Нещодавно влада країни вислала російських розвідників, які діяли під дипломатичним прикриттям, і закрила більшість своїх портів для російських суден. Тим часом норвезькі спецслужби попереджають - росіяни все частіше намагаються вербувати українських біженців у Норвегії для збору розвідданих або саботажу, особливо тих, хто має родину або майно в окупованих росією областях України.

Нагадаємо

Сполучені Штати Америки і Норвегія офіційно підтвердили початок розгортання військ для участі в одному з найбільших навчальних заходів НАТО на Крайній Півночі. Близько 3000 американських морських піхотинців пройдуть підготовку в екстремальних зимових умовах перед початком активної фази маневрів у березні 2026 року.

Євген Устименко

