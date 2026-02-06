Спецслужби Норвегії прогнозують посилення шпигунства рф в Арктиці - Reuters
Київ • УНН
Норвезькі спецслужби очікують посилення російського шпигунства в Арктиці та можливі акти саботажу. росія заперечує причетність, тоді як Норвегія вислала російських розвідників та закрила порти.
Норвезькі спецслужби очікують, що цього року росія посилить шпигунство в Норвегії в Арктиці, а москва так само може вчинити акти саботажу, спрямовані на підрив підтримки Осло для України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Сама росія заперечує будь-яку причетність до планування диверсій або нападів і відкидає такі звинувачення як західну паніку. Водночас Норвегія, яка є союзником України і найбільшим постачальником трубопровідного газу в Європі, не на жарт стурбована.
Нещодавно влада країни вислала російських розвідників, які діяли під дипломатичним прикриттям, і закрила більшість своїх портів для російських суден. Тим часом норвезькі спецслужби попереджають - росіяни все частіше намагаються вербувати українських біженців у Норвегії для збору розвідданих або саботажу, особливо тих, хто має родину або майно в окупованих росією областях України.
Нагадаємо
Сполучені Штати Америки і Норвегія офіційно підтвердили початок розгортання військ для участі в одному з найбільших навчальних заходів НАТО на Крайній Півночі. Близько 3000 американських морських піхотинців пройдуть підготовку в екстремальних зимових умовах перед початком активної фази маневрів у березні 2026 року.