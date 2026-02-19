Що сталося із зіркою "Маски" Пітером Гріном перед смертю - розкрито причину трагедії
Київ • УНН
Американський актор Пітер Грін, відомий за ролями у фільмах "Маска" та "Кримінальне чтиво", помер у грудні 2025 року від випадкового вогнепального поранення. Його тіло знайшли після того, як знайомі занепокоїлися через відсутність зв'язку.
Днями стало відомо, що стало причиною смерті відомого американського актора, зірки стрічки "Маска" Пітера Гріна, якого знайшли мертвим у власній квартирі в у грудні 2025 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на People.
Деталі
Причиною смерті стало випадкове вогнепальне поранення. Зокрема, це підтвердив офіс головного судово-медичного експерта Нью-Йорка. Наразі смерть Гріна кваліфіковано як нещасний випадок.
Тіло Гріна було виявлено 12 грудня. Відомо, що перед тим у його квартирі понад добу безперервно лунала музика і це викликало занепокоєння знайомих. Менеджер актора Грегг Едвардс повідомляв, що спілкувався з ним раніше того тижня, а перевірку помешкання ініціювали саме через відсутність зв’язку.
Ніхто не грав лиходіїв краще за Пітера. Але він мав і дуже ніжну сторону, яку більшість людей не бачила
Грін здобув популярність у 1990-х роках завдяки ролям характерних негативних персонажів, зокрема у фільмах "Маска", "Кримінальне чтиво" та "Тренувальний день". Його менеджер також підкреслив, що актор був "одним із найкращих характерних акторів на планеті" і людиною, яка завжди допомагала друзям.
Його менеджер зазначив, що остання робота актора була пов’язана з прагненням привернути увагу до глобальних людських втрат, які, за його словами, стали наслідком згортання програм USAID. Грін виступив співпродюсером і одним із оповідачів документальної стрічки Від американського народу: згортання USAID, над якою також працювали Джейсон Александер і Кетлін Тернер. Команда проєкту наголосила, що найкращим способом ушанувати пам’ять актора буде підтримка фільму та інформування суспільства про порушену в ньому проблему.
