Що сталося із зіркою "Маски" Пітером Гріном перед смертю - розкрито причину трагедії

Ексклюзив
12:37
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
11:28
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
09:20
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
09:12
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
07:36
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
07:02
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Ексклюзив
18 лютого, 16:17
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
11:28
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли11:15 • 4736 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 31843 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo18 лютого, 15:06 • 67298 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?18 лютого, 13:04 • 43034 перегляди
Що сталося із зіркою "Маски" Пітером Гріном перед смертю - розкрито причину трагедії

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Американський актор Пітер Грін, відомий за ролями у фільмах "Маска" та "Кримінальне чтиво", помер у грудні 2025 року від випадкового вогнепального поранення. Його тіло знайшли після того, як знайомі занепокоїлися через відсутність зв'язку.

Що сталося із зіркою "Маски" Пітером Гріном перед смертю - розкрито причину трагедії
Фото: www.instagram.com/young_rell_official/

Днями стало відомо, що стало причиною смерті відомого американського актора, зірки стрічки "Маска" Пітера Гріна, якого знайшли мертвим у власній квартирі в у грудні 2025 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на People.

Деталі

Причиною смерті стало випадкове вогнепальне поранення. Зокрема, це підтвердив офіс головного судово-медичного експерта Нью-Йорка. Наразі смерть Гріна кваліфіковано як нещасний випадок.

Тіло Гріна було виявлено 12 грудня. Відомо, що перед тим у його квартирі понад добу безперервно лунала музика і це викликало занепокоєння знайомих. Менеджер актора Грегг Едвардс повідомляв, що спілкувався з ним раніше того тижня, а перевірку помешкання ініціювали саме через відсутність зв’язку.

Ніхто не грав лиходіїв краще за Пітера. Але він мав і дуже ніжну сторону, яку більшість людей не бачила

 - зазначив Едвардс, назвавши його людиною з «великим золотим серцем».

Грін здобув популярність у 1990-х роках завдяки ролям характерних негативних персонажів, зокрема у фільмах "Маска", "Кримінальне чтиво" та "Тренувальний день". Його менеджер також підкреслив, що актор був "одним із найкращих характерних акторів на планеті" і людиною, яка завжди допомагала друзям.

Його менеджер зазначив, що остання робота актора була пов’язана з прагненням привернути увагу до глобальних людських втрат, які, за його словами, стали наслідком згортання програм USAID. Грін виступив співпродюсером і одним із оповідачів документальної стрічки Від американського народу: згортання USAID, над якою також працювали Джейсон Александер і Кетлін Тернер. Команда проєкту наголосила, що найкращим способом ушанувати пам’ять актора буде підтримка фільму та інформування суспільства про порушену в ньому проблему.

Нагадаємо

Лауреат премії "Оскар" Роберт Дюваль, відомий за ролями у фільмах "Хрещений батько" та "Апокаліпсис сьогодні", помер у віці 95 років. Актор пішов з життя у своєму будинку в Міддлбурзі, штат Вірджинія.

Станіслав Кармазін

КультураСвіт
Режисер
Фільм
Агентство США з міжнародного розвитку
Вірджинія
Нью-Йорк