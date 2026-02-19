$43.290.03
Эксклюзив
12:37 • 52 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
11:28 • 5540 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
09:20 • 15234 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
09:12 • 16704 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
07:36 • 18254 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
07:02 • 14904 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Эксклюзив
18 февраля, 16:17 • 30635 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06 • 67091 просмотра
Истребители линейки "F": от культового "Топ Ган" до современного F-35
Эксклюзив
18 февраля, 14:25 • 50935 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 69030 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
11:28 • 5564 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления
Истребители линейки "F": от культового "Топ Ган" до современного F-35
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?
Что случилось со звездой "Маски" Питером Грином перед смертью - раскрыта причина трагедии

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Американский актер Питер Грин, известный по ролям в фильмах "Маска" и "Криминальное чтиво", скончался в декабре 2025 года от случайного огнестрельного ранения. Его тело нашли после того, как знакомые забеспокоились из-за отсутствия связи.

Что случилось со звездой "Маски" Питером Грином перед смертью - раскрыта причина трагедии
Фото: www.instagram.com/young_rell_official/

На днях стало известно, что стало причиной смерти известного американского актера, звезды фильма "Маска" Питера Грина, которого нашли мертвым в собственной квартире в декабре 2025 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на People.

Подробности

Причиной смерти стало случайное огнестрельное ранение. В частности, это подтвердил офис главного судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка. Сейчас смерть Грина квалифицирована как несчастный случай.

Тело Грина было обнаружено 12 декабря. Известно, что перед тем в его квартире более суток непрерывно звучала музыка, и это вызвало беспокойство знакомых. Менеджер актера Грегг Эдвардс сообщал, что общался с ним ранее на той неделе, а проверку помещения инициировали именно из-за отсутствия связи.

Никто не играл злодеев лучше Питера. Но у него была и очень нежная сторона, которую большинство людей не видело

 - отметил Эдвардс, назвав его человеком с «большим золотым сердцем».

Грин получил известность в 1990-х годах благодаря ролям характерных отрицательных персонажей, в частности в фильмах "Маска", "Криминальное чтиво" и "Тренировочный день". Его менеджер также подчеркнул, что актер был "одним из лучших характерных актеров на планете" и человеком, который всегда помогал друзьям.

Его менеджер отметил, что последняя работа актера была связана со стремлением привлечь внимание к глобальным человеческим потерям, которые, по его словам, стали следствием сворачивания программ USAID. Грин выступил сопродюсером и одним из рассказчиков документального фильма От американского народа: сворачивание USAID, над которым также работали Джейсон Александер и Кэтлин Тернер. Команда проекта подчеркнула, что лучшим способом почтить память актера будет поддержка фильма и информирование общества о затронутой в нем проблеме.

Напомним

Лауреат премии "Оскар" Роберт Дюваль, известный по ролям в фильмах "Крестный отец" и "Апокалипсис сегодня", скончался в возрасте 95 лет. Актер ушел из жизни в своем доме в Миддлбурге, штат Вирджиния.

Станислав Кармазин

КультураНовости Мира
Режиссер
Фильм
Агентство США по международному развитию
Вирджиния
Нью-Йорк