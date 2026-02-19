Что случилось со звездой "Маски" Питером Грином перед смертью - раскрыта причина трагедии
Киев • УНН
Американский актер Питер Грин, известный по ролям в фильмах "Маска" и "Криминальное чтиво", скончался в декабре 2025 года от случайного огнестрельного ранения. Его тело нашли после того, как знакомые забеспокоились из-за отсутствия связи.
На днях стало известно, что стало причиной смерти известного американского актера, звезды фильма "Маска" Питера Грина, которого нашли мертвым в собственной квартире в декабре 2025 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на People.
Подробности
Причиной смерти стало случайное огнестрельное ранение. В частности, это подтвердил офис главного судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка. Сейчас смерть Грина квалифицирована как несчастный случай.
Тело Грина было обнаружено 12 декабря. Известно, что перед тем в его квартире более суток непрерывно звучала музыка, и это вызвало беспокойство знакомых. Менеджер актера Грегг Эдвардс сообщал, что общался с ним ранее на той неделе, а проверку помещения инициировали именно из-за отсутствия связи.
Никто не играл злодеев лучше Питера. Но у него была и очень нежная сторона, которую большинство людей не видело
Грин получил известность в 1990-х годах благодаря ролям характерных отрицательных персонажей, в частности в фильмах "Маска", "Криминальное чтиво" и "Тренировочный день". Его менеджер также подчеркнул, что актер был "одним из лучших характерных актеров на планете" и человеком, который всегда помогал друзьям.
Его менеджер отметил, что последняя работа актера была связана со стремлением привлечь внимание к глобальным человеческим потерям, которые, по его словам, стали следствием сворачивания программ USAID. Грин выступил сопродюсером и одним из рассказчиков документального фильма От американского народа: сворачивание USAID, над которым также работали Джейсон Александер и Кэтлин Тернер. Команда проекта подчеркнула, что лучшим способом почтить память актера будет поддержка фильма и информирование общества о затронутой в нем проблеме.
Напомним
Лауреат премии "Оскар" Роберт Дюваль, известный по ролям в фильмах "Крестный отец" и "Апокалипсис сегодня", скончался в возрасте 95 лет. Актер ушел из жизни в своем доме в Миддлбурге, штат Вирджиния.