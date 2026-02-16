Зірка "Хрещеного батька" та "Апокаліпсису сьогодні": актор Роберт Дюваль помер на 96-му році життя

Роберт Дюваль, актор, лауреат премії "Оскар", найбільш відомий за фільми "Хрещений батько", "Апокаліпсис сьогодні" та багато інших ролей жорстких хлопців протягом своєї відомої кар'єри на екрані, яка тривала шість десятиліть, помер. Йому було 95 років, передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Дюваль помер "мирно" у своєму будинку в Міддлбурзі, штат Вірджинія, у неділю, згідно із заявою, надісланою його PR-агентством від імені його дружини Лучіани.

У заяві представника Дюваля у понеділок було додано, що офіційна служба не проводитиметься. Натомість "родина закликає тих, хто бажає вшанувати його пам'ять, зробити це таким чином, щоб відобразити життя, яке він прожив, переглянувши чудовий фільм, розповівши гарну історію за столом з друзями або здійснивши поїздку сільською місцевістю, щоб оцінити красу світу".

Дюваль пам'ятно зіграв консільєрі родини Корлеоне, або ключового радника, у фільмі Френсіса Форда Копполи "Хрещений батько", отримавши свою першу з семи номінацій на премію "Оскар" за цей фільм 1972 року, перш ніж повторити цю роль два роки по тому у фільмі "Хрещений батько 2". Дюваль помітно пропустив довгоочікуване друге продовження, "Хрещений батько 3", через суперечку щодо оплати праці.

Народжений у Сан-Дієго, Каліфорнія – його батько був кадровим морським офіцером – Дюваль грав найрізноманітніші ролі, від ковбоїв до військових.

Дюваль отримав премію "Оскар" за найкращу головну роль у фільмі 1983 року "Ніжні милості", де він сам виконав вокальні партії, зігравши кантрі-співака.

Він також був номінований на премію за ролі морського піхотинця, що конфліктує зі своєю родиною, у фільмі "Великий Сантіні", і за роль підполковника Кілгора в епічній картині про війну у В'єтнамі "Апокаліпсис сьогодні", де він знову працював з Копполою і вимовив фразу, що часто цитується: "Я люблю запах напалму вранці".

Зіграла маму Кевіна у фільмі "Сам удома": акторка Кетрін О'Хара померла у віці 71 року

Ще одним фільмом за його участю стали вестерни, такі як "Відкритий простір" із Кевіном Костнером та роль, за яку він отримав премію "Еммі", в іншому міні-серіалі "Розбита стежка".

Дюваль також став кінорежисером, написавши сценарій, знявши та зігравши одну з головних ролей у фільмі 1997 року "Апостол" про проблемного проповідника, а пізніше знявши фільми "Танго вбивств" та "Дикі коні". Його знову номінували на премію "Оскар" за кращу чоловічу роль у фільмі "Апостол".

Він залишався активним і в 2010-х роках, отримавши ще одну номінацію на "Оскар" у 84 роки за фільм "Суддя" у 2014 році, та знявшись у таких фільмах, як "Джек Річер" та "Вдови".

В інтерв'ю Ларрі Кінгу Дюваль назвав своє рішення не зніматися в третьому фільмі "Хрещений батько" "справою принципу", сказавши Бобу Костасу, що Аль Пачіно отримає вп'ять разів більше, ніж йому пропонували, що було "абсолютно неприйнятно".

"Усі робили це заради грошей", — сказав тоді Дюваль. "Навіщо чекати 15 років, щоб зняти продовження?"

За свою кар'єру Дюваль зіграв низку історичних постатей, зокрема Роберта Е. Лі ("Боги та генерали"), Йосипа Сталіна (у фільмі HBO "Сталін") та нацистського воєнного злочинця Адольфа Ейхмана ("Людина, яка захопила Ейхмана").