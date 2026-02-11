$43.090.06
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
13:50 • 6388 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11:56 • 10012 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
09:46 • 14102 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 24873 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 22462 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 36939 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 37501 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 32975 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 32456 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
публикации
Эксклюзивы
99% всей военной помощи Украине поступило от НАТО - Рютте

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина получила почти всю военную помощь от Альянса. Поддержка партнеров критически важна для Украины.

99% всей военной помощи Украине поступило от НАТО - Рютте

Почти всю военную помощь Украина получила от членов Организации Североатлантического договора. Украинский народ не сможет самостоятельно ни выдержать войну, ни обеспечить справедливый мир, поэтому поддержка со стороны партнеров остается критически важной. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает УНН.

Детали

Он напомнил, что во время своего недавнего визита в Украину лично увидел последствия непрерывных ударов россии, в частности по объектам критической гражданской инфраструктуры. По словам Рютте, президент рф владимир путин пытается сломить украинцев и ослабить их решимость, однако Украина и ее народ неоднократно доказывали, что этого не произойдет.

Генсек НАТО подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения почти четыре года назад союзники и партнеры Альянса поддерживают Украину не только словами, а конкретными действиями. По его словам, 99% всей военной помощи Украине поступило именно от стран НАТО и партнеров.

Рютте отметил, что Альянс продолжает усиливать координацию и доставку помощи. В частности, поддержка координируется через командование НАТО в Висбадене, подготовка и анализ боевого опыта осуществляются в учебном центре, политическое взаимодействие происходит в рамках Совета Украина-НАТО, а практическая помощь оказывается через комплексный пакет поддержки.

Отдельно он подчеркнул важность инициативы PURL, которая обеспечивает поставки жизненно необходимого американского оборудования для Украины за счет финансирования союзников и партнеров. По словам Рютте, эта помощь ежедневно спасает жизни украинцев.

Напомним

Главнокомандующий ВС Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен предупредил о возможном вторжении рф на северные территории страны. Целью может быть создание буферной зоны для защиты ядерного арсенала на Кольском полуострове.

Андрей Тимощенков

