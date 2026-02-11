99% всей военной помощи Украине поступило от НАТО - Рютте

Почти всю военную помощь Украина получила от членов Организации Североатлантического договора. Украинский народ не сможет самостоятельно ни выдержать войну, ни обеспечить справедливый мир, поэтому поддержка со стороны партнеров остается критически важной. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает УНН.

Детали

Он напомнил, что во время своего недавнего визита в Украину лично увидел последствия непрерывных ударов россии, в частности по объектам критической гражданской инфраструктуры. По словам Рютте, президент рф владимир путин пытается сломить украинцев и ослабить их решимость, однако Украина и ее народ неоднократно доказывали, что этого не произойдет.

Генсек НАТО подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения почти четыре года назад союзники и партнеры Альянса поддерживают Украину не только словами, а конкретными действиями. По его словам, 99% всей военной помощи Украине поступило именно от стран НАТО и партнеров.

Рютте отметил, что Альянс продолжает усиливать координацию и доставку помощи. В частности, поддержка координируется через командование НАТО в Висбадене, подготовка и анализ боевого опыта осуществляются в учебном центре, политическое взаимодействие происходит в рамках Совета Украина-НАТО, а практическая помощь оказывается через комплексный пакет поддержки.

Отдельно он подчеркнул важность инициативы PURL, которая обеспечивает поставки жизненно необходимого американского оборудования для Украины за счет финансирования союзников и партнеров. По словам Рютте, эта помощь ежедневно спасает жизни украинцев.

Напомним

Главнокомандующий ВС Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен предупредил о возможном вторжении рф на северные территории страны. Целью может быть создание буферной зоны для защиты ядерного арсенала на Кольском полуострове.