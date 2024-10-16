НАТО формує місію підтримки України з логістичними центрами в Польщі та Румунії
Київ • УНН
НАТО формує місію NSATU для підтримки України з 700 співробітниками. Штаб-квартири розташуються в Німеччині, Польщі та Румунії, координуючи військову допомогу та протидіючи російській загрозі.
Місія НАТО зі сприяння безпеці та навчанню для України (NSATU), якій доручено надавати Україні підтримку в боротьбі з росією, налічуватиме близько 700 співробітників зі штаб-квартирами на базах у Німеччині, Польщі та Румунії, заявив генсекретар організації Марк Рютте, передає УНН із посиланням на Romania-insider.
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NSATU збирається взяти на себе координацію військової допомоги з боку США. Цей крок здебільшого розглядається як спроба захистити механізм допомоги Україні від можливого повернення в Білий дім Дональда Трампа, критика НАТО.
"Послання російському лідеру володимиру путіну полягає в тому, що ми продовжуватимемо, що ми робитимемо все необхідне, щоб він не отримав того, чого хоче, щоб Україна перемогла", - сказав Рютте.
Рютте напередодні відвідав одну з баз, на якій буде розміщена NSATU у Вісбадені, Німеччина. Там уже працюють союзні війська з більш ніж 10 країн. Пізніше місія переміститься до сусіднього ангару і буде доповнена українськими військовослужбовцями.
Очікується, що загальна чисельність персоналу NSATU становитиме близько 700 осіб, включно з військовослужбовцями, розміщеними у військовій штаб-квартирі НАТО SHAPE в Бельгії та в логістичних центрах у Польщі та Румунії.
На базі у Вісбадені також розміщено американський підрозділ, що відповідає за ракети дальнього радіусу дії, які Вашингтон тимчасово розмістить у Німеччині з 2026 року, щоб протистояти загрозі з боку російських ракет, розміщених під Калінінградом, приблизно за 500 кілометрів від Берліна. Рютте наголосив на важливості того, щоб НАТО володіла повним набором можливостей, необхідних для стримування російської загрози.
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