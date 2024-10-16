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НАТО формує місію підтримки України з логістичними центрами в Польщі та Румунії

Київ • УНН

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НАТО формує місію NSATU для підтримки України з 700 співробітниками. Штаб-квартири розташуються в Німеччині, Польщі та Румунії, координуючи військову допомогу та протидіючи російській загрозі.

НАТО формує місію підтримки України з логістичними центрами в Польщі та Румунії

Місія НАТО зі сприяння безпеці та навчанню для України (NSATU), якій доручено надавати Україні підтримку в боротьбі з росією, налічуватиме близько 700 співробітників зі штаб-квартирами на базах у Німеччині, Польщі та Румунії, заявив генсекретар організації Марк Рютте, передає УНН із посиланням на Romania-insider.

Деталі

NSATU збирається взяти на себе координацію військової допомоги з боку США. Цей крок здебільшого розглядається як спроба захистити механізм допомоги Україні від можливого повернення в Білий дім Дональда Трампа, критика НАТО.

"Послання російському лідеру володимиру путіну полягає в тому, що ми продовжуватимемо, що ми робитимемо все необхідне, щоб він не отримав того, чого хоче, щоб Україна перемогла", - сказав Рютте.

Рютте напередодні відвідав одну з баз, на якій буде розміщена NSATU у Вісбадені, Німеччина. Там уже працюють союзні війська з більш ніж 10 країн. Пізніше місія переміститься до сусіднього ангару і буде доповнена українськими військовослужбовцями.

Очікується, що загальна чисельність персоналу NSATU становитиме близько 700 осіб, включно з військовослужбовцями, розміщеними у військовій штаб-квартирі НАТО SHAPE в Бельгії та в логістичних центрах у Польщі та Румунії.

На базі у Вісбадені також розміщено американський підрозділ, що відповідає за ракети дальнього радіусу дії, які Вашингтон тимчасово розмістить у Німеччині з 2026 року, щоб протистояти загрозі з боку російських ракет, розміщених під Калінінградом, приблизно за 500 кілометрів від Берліна. Рютте наголосив на важливості того, щоб НАТО володіла повним набором можливостей, необхідних для стримування російської загрози.

Україна хоче отримати запрошення від НАТО до того, як Байден залишить посаду - посол16.10.24, 11:55 • 12424 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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