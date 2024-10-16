НАТО формирует миссию поддержки Украины с логистическими центрами в Польше и Румынии

ukenru
Эксклюзив
Котельные на альтернативных видах топлива, солнечные панели для детсадов - в Киевской области продолжается подготовка к зиме
  •  6315 просмотра

Котельные на альтернативных видах топлива, солнечные панели для детсадов - в Киевской области продолжается подготовка к зиме

Киев предлагает США и партнерам заключить соглашение о совместной защите в Украине критических ресурсов - Зеленский
  •  12726 просмотра

Киев предлагает США и партнерам заключить соглашение о совместной защите в Украине критических ресурсов - Зеленский

Эксклюзив
Диктатура в комитете Гетманцева. Эксперт рассказал почему налоговый комитет Рады не реагирует на нарушения в ГНС
  •  13936 просмотра

Диктатура в комитете Гетманцева. Эксперт рассказал почему налоговый комитет Рады не реагирует на нарушения в ГНС

Киев предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания - Зеленский
  •  16353 просмотра

Киев предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания - Зеленский

Эксклюзив
Оценка активов, переданных в АРМА, без осмотра может стать основанием для обжалования - адвокат
  •  17356 просмотра

Оценка активов, переданных в АРМА, без осмотра может стать основанием для обжалования - адвокат

Зеленский представил в Раде План победы: основные положения
  •  29834 просмотра

Зеленский представил в Раде План победы: основные положения

Эксклюзив
Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
  •  129462 просмотра

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Эксклюзив
"В АРМА на высоком уровне популизм": экс-глава общественного совета о необходимости внешнего аудита в агентстве
  •  115999 просмотра

"В АРМА на высоком уровне популизм": экс-глава общественного совета о необходимости внешнего аудита в агентстве

Эксклюзив
Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром
15 октября 2024, 11:01  •  117565 просмотра

Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром

Эксклюзив
Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции
15 октября 2024, 10:22  •  114216 просмотра

Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Атака «Шахедов» обнаружена в разных регионах Украины

Атака «Шахедов» обнаружена в разных регионах Украины

  •  86825 просмотра
Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

  •  102110 просмотра
На Киевщине работает противовоздушная оборона во время воздушной тревоги

На Киевщине работает противовоздушная оборона во время воздушной тревоги

  •  35457 просмотра
Президент сегодня представит План победы в ВР: что известно

Президент сегодня представит План победы в ВР: что известно

  •  91599 просмотра
Киев отразил атаку вражеских дронов: все БпЛА уничтожены

Киев отразил атаку вражеских дронов: все БпЛА уничтожены

  •  48209 просмотра
публикации
Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
Эксклюзив

  •  129475 просмотра
Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

15 октября 2024, 11:48  •  114894 просмотра
Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

15 октября 2024, 09:59  •  117421 просмотра
Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

15 октября 2024, 07:15  •  137932 просмотра
Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

14 октября 2024, 13:48  •  139431 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

  •  102110 просмотра
В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

  •  58899 просмотра
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября 2024, 03:03  •  121327 просмотра
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября 2024, 03:03  •  124002 просмотра
CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

13 октября 2024, 15:56  •  109932 просмотра
Актуальное
НАТО формирует миссию поддержки Украины с логистическими центрами в Польше и Румынии

НАТО формирует миссию поддержки Украины с логистическими центрами в Польше и Румынии

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 11:01  •  4851 просмотра

Read in English

НАТО формирует миссию NSATU для поддержки Украины с 700 сотрудниками. Штаб-квартиры расположатся в Германии, Польше и Румынии, координируя военную помощь и противодействуя российской угрозе.

Миссия НАТО по содействию безопасности и обучению для Украины (NSATU), которой поручено оказывать Украине поддержку в борьбе с россией, будет насчитывать около 700 сотрудников со штаб-квартирами на базах в Германии, Польше и Румынии, заявил генсекретарь организации Марк Рютте, передает УНН со ссылкой на Romania-insider.

Детали

NSATU собирается взять на себя координацию военной помощи со стороны США. Этот шаг по большей части рассматривается как попытка защитить механизм помощи Украине от возможного возвращения в Белый дом Дональда Трампа, критика НАТО.

"Послание российскому лидеру владимиру путину заключается в том, что мы будем продолжать, что мы будем делать все необходимое, чтобы он не получил того, чего хочет, чтобы Украина победила", - сказал Рютте.

Рютте накануне посетил одну из баз, на которой будет размещена NSATU в Висбадене, Германия. Там уже работают союзные войска из более чем 10 стран. Позже миссия переместится в соседний ангар и будет дополнена украинскими военнослужащими.

Ожидается, что общая численность персонала NSATU составит около 700 человек, включая военнослужащих, размещенных в военной штаб-квартире НАТО SHAPE в Бельгии и в логистических центрах в Польше и Румынии.

На базе в Висбадене также размещено американское подразделение, отвечающее за ракеты дальнего радиуса действия, которые Вашингтон временно разместит в Германии с 2026 года, чтобы противостоять угрозе со стороны российских ракет, размещенных под Калининградом, примерно в 500 километрах от Берлина. Рютте подчеркнул важность того, чтобы НАТО обладала полным набором возможностей, необходимых для сдерживания российской угрозы.

Украина хочет получить приглашение от НАТО до того, как Байден покинет пост - посол16 октября 2024, 08:55 • 8687 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политикаНовости Мира
mark-ryutteМарк Рютте
belii-domБелый дом
natoNATO
visbadenВисбаден
donald-trampДональд Трамп
belgiyaБельгия
germaniyaГермания
ruminiyaРумыния
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
berlinБерлин
polshaПольша