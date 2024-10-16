НАТО формирует миссию поддержки Украины с логистическими центрами в Польше и Румынии

Миссия НАТО по содействию безопасности и обучению для Украины (NSATU), которой поручено оказывать Украине поддержку в борьбе с россией, будет насчитывать около 700 сотрудников со штаб-квартирами на базах в Германии, Польше и Румынии, заявил генсекретарь организации Марк Рютте, передает УНН со ссылкой на Romania-insider.

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NSATU собирается взять на себя координацию военной помощи со стороны США. Этот шаг по большей части рассматривается как попытка защитить механизм помощи Украине от возможного возвращения в Белый дом Дональда Трампа, критика НАТО.

"Послание российскому лидеру владимиру путину заключается в том, что мы будем продолжать, что мы будем делать все необходимое, чтобы он не получил того, чего хочет, чтобы Украина победила", - сказал Рютте.

Рютте накануне посетил одну из баз, на которой будет размещена NSATU в Висбадене, Германия. Там уже работают союзные войска из более чем 10 стран. Позже миссия переместится в соседний ангар и будет дополнена украинскими военнослужащими.

Ожидается, что общая численность персонала NSATU составит около 700 человек, включая военнослужащих, размещенных в военной штаб-квартире НАТО SHAPE в Бельгии и в логистических центрах в Польше и Румынии.

На базе в Висбадене также размещено американское подразделение, отвечающее за ракеты дальнего радиуса действия, которые Вашингтон временно разместит в Германии с 2026 года, чтобы противостоять угрозе со стороны российских ракет, размещенных под Калининградом, примерно в 500 километрах от Берлина. Рютте подчеркнул важность того, чтобы НАТО обладала полным набором возможностей, необходимых для сдерживания российской угрозы.

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