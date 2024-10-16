Украина хочет получить приглашение от НАТО до того, как Байден покинет пост - посол

Украина призывает предоставить приглашение к членству в НАТО до того, как президент США Джо Байден покинет Белый дом, утверждая, что это будет достойным наследием для американского лидера, сказала высокопоставленный украинский дипломат, посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко, в интервью Reuters, пишет УНН.

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"Наша идея заключается в том, что предоставление Украине (приглашения) сейчас является политическим сигналом", - сказала Reuters посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко.

"Мы искренне верим, что это может быть частью наследия нынешней американской администрации", - сказала она.

Издание отмечает, что президентские выборы в США в следующем месяце создают неопределенность для Украины. Хотя вице-президент-демократ Камала Харрис заявила о своей постоянной поддержке Украины, она не очертила уровень этой поддержки. Бывший президент-республиканец Дональд Трамп не определил, как он отнесется к войне, пишет издание.

Как отмечается, Президент Украины Владимир Зеленский в последние недели четко дал понять, что он рассматривает быстрое приглашение в НАТО как часть своего "плана победы".

В интервью Галибаренко, как указано, подробно рассказала о мотивах такого толчка Украины. Она утверждала, что приглашение устранит яблоко раздора между Киевом и москвой, отмечает издание.

"Если мы скажем, что приглашение есть, для российской федерации это будет как окончательный вердикт - так что все, поэтому вы больше не можете повышать ставки, используя эту тему", - сказала Галибаренко в интервью во вторник.

НАТО заявило, что Украина присоединится к его рядам, и ее путь в альянс необратим. Но Альянс заявил, что Украина не может присоединиться, пока находится в состоянии войны, и отказался определить сроки членства, отмечает издание.

"Большинство членов НАТО, включая его доминирующее государство, Соединенные Штаты, на данном этапе не изъявили желания прислать Украине приглашение к членству. Высокопоставленный чиновник правительства США, выступая перед журналистами на условиях анонимности, сказал на прошлой неделе, что позиция Вашингтона не изменилась", - пишет издание.

Галибаренко сказала, что Украина не настаивает на немедленном начале переговоров о членстве, но официальное приглашение сейчас пошлет мощный сигнал.

На вопрос, когда Украина хотела бы получить приглашение, она ответила: "Чем раньше, тем лучше".

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