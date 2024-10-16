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Україна хоче отримати запрошення від НАТО до того, як Байден залишить посаду - посол

Київ • УНН

 • 12424 перегляди

Україна закликає надати запрошення до НАТО до завершення президентства Байдена. Посол України при НАТО Наталія Галібаренко вважає, що це може стати частиною спадщини нинішньої американської адміністрації.

Україна хоче отримати запрошення від НАТО до того, як Байден залишить посаду - посол

Україна закликає надати запрошення до членства в НАТО до того, як президент США Джо Байден залишить Білий дім, стверджуючи, що це буде гідною спадщиною для американського лідера, сказала високопоставлений український дипломат, посол України при НАТО Наталія Галібаренко, в інтерв'ю Reuters, пише УНН.

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"Наша ідея полягає в тому, що надання Україні (запрошення) зараз є політичним сигналом", - сказала Reuters посол України при НАТО Наталія Галібаренко.

"Ми щиро віримо, що це може бути частиною спадщини нинішньої американської адміністрації", - сказала вона.

Видання зауважує, що президентські вибори в США наступного місяця створюють невизначеність для України. Хоча віцепрезидент-демократ Камала Гарріс заявила про свою постійну підтримку України, вона не окреслила рівень цієї підтримки. Колишній президент-республіканець Дональд Трамп не визначив, як він поставиться до війни, пише видання.

Як зауважується, Президент України Володимир Зеленський останніми тижнями чітко дав зрозуміти, що він розглядає швидке запрошення до НАТО як частину свого "плану перемоги".

В інтерв'ю Галібаренко, як вказано, детально розповіла про мотиви такого поштовху України. Вона стверджувала, що запрошення усуне яблуко розбрату між Києвом і москвою, зазначає видання.

"Якщо ми скажемо, що запрошення є, для російської федерації це буде як остаточний вердикт - так що все, тому ви більше не можете підвищувати ставки, використовуючи цю тему", - сказала Галібаренко в інтерв'ю у вівторок.

НАТО заявило, що Україна приєднається до його лав, і її шлях до альянсу незворотній. Але Альянс заявив, що Україна не може приєднатися, поки перебуває у стані війни, і відмовився визначити терміни членства, зазначає видання.

"Більшість членів НАТО, включно з її домінуючою державою, Сполученими Штатами, на даному етапі не виявили бажання надіслати Україні запрошення до членства. Високопосадовець уряду США, виступаючи перед журналістами на умовах анонімності, сказав минулого тижня, що позиція Вашингтона не змінилася", - пише видання.

Галібаренко сказала, що Україна не наполягає на негайному початку переговорів про членство, але офіційне запрошення зараз надішле потужний сигнал.

На запитання, коли Україна хотіла б отримати запрошення, вона відповіла: "Чим раніше, тим краще".

Рада Україна-НАТО збереться у форматі "робочої вечері" 17 жовтня 15.10.24, 13:56 • 10823 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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