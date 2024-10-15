Рада Україна-НАТО збереться у форматі "робочої вечері" 17 жовтня
Київ • УНН
Рада Україна-НАТО запланована на 17 жовтня у форматі "робочої вечері" в межах зустрічі міністрів оборони країн Альянсу. Захід відбудеться ввечері першого дня дводенної зустрічі 17-18 жовтня.
Рада Україна-НАТО запланована у форматі "робочої вечері" у межах зустрічі міністрів оборони країн Альянсу 17-18 жовтня у Брюсселі, повідомляється на сайті НАТО, пише УНН.
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Відповідно до анонсу, Рада Україна-НАТО у форматі "робочої вечері" відбудеться 17 жовтня ввечері.
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