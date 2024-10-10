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Генсек НАТО Рютте: союзники самі вирішують щодо дозволу використовувати далекобійну зброю для України

Генсек НАТО Рютте: союзники самі вирішують щодо дозволу використовувати далекобійну зброю для України

Київ • УНН

 • 13736 перегляди

Генсек НАТО Рютте заявив, що союзники індивідуально вирішують питання надання Україні ракет великої дальності. Він закликав не зосереджуватися на одній системі зброї, наголошуючи на комплексному підході.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що схвалення для України використання ракет великої дальності по цілях в росії є справою окремих союзників, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Рютте сказав журналістам, що справа "окремих союзників", чи схвалювати використання ракет великої дальності по цілях на території росії, на чому давно наполягав Зеленський, пише видання.

"Давайте не будемо зосереджуватися на одній системі зброї", - закликав він. "Це не буде одна система зброї, яка внесе зміни. Я розумію, про що просить Зеленський, але водночас він також погоджується, що є ширше питання, яке потрібно обговорити, щоб переконатися, що вони переважають", - додав Рютте.

Коментарі Рютте прозвучали після тристоронніх переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером на в офісі британського прем'єра на Даунінг-стріт, 10

Представник Стармера повідомив журналістам, що обговорення лідерів було зосереджено на тому, "як ми допоможемо Україні зайняти найсильнішу позицію у подальшому в цей вирішальний час".

Він сказав: "Ми, очевидно, хочемо поставити Україну в найсильнішу позицію, але жодна війна ніколи не була виграна однією зброєю".

Зеленський, Стармер і Рютте обговорили інвестиції союзників в українське виробництво снарядів10.10.24, 15:17 • 12294 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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