Генсек НАТО Рютте: союзники сами решают относительно разрешения использовать дальнобойное оружие для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что одобрение для Украины использования ракет большой дальности по целям в россии является делом отдельных союзников, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Рютте сказал журналистам, что дело "отдельных союзников", одобрять ли использование ракет большой дальности по целям на территории россии, на чем давно настаивал Зеленский, пишет издание.

"Давайте не будем сосредотачиваться на одной системе оружия", - призвал он. "Это не будет одна система оружия, которая внесет изменения. Я понимаю, о чем просит Зеленский, но в то же время он также соглашается, что есть более широкий вопрос, который нужно обсудить, чтобы убедиться, что они преобладают", - добавил Рютте.

Комментарии Рютте прозвучали после трехсторонних переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером на в офисе британского премьера на Даунинг-стрит, 10.

Представитель Стармера сообщил журналистам, что обсуждение лидеров было сосредоточено на том, "как мы поможем Украине занять сильнейшую позицию в дальнейшем в это решающее время".

Он сказал: "Мы, очевидно, хотим поставить Украину в сильнейшую позицию, но ни одна война никогда не была выиграна одним оружием".

Зеленский, Стармер и Рютте обсудили инвестиции союзников в украинское производство снарядов