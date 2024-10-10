Зеленский, Стармер и Рютте обсудили инвестиции союзников в украинское производство снарядов

В Лондоне состоялась трехсторонняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского, Премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Стороны обсудили усиление Украины в военном плане и инвестиции в украинский ОПК. Об этом рассказали в Офисе президента Украины, передает УНН.

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Ключевые темы переговоров - евроатлантическая интеграция и военное усиление Украины. По словам Президента, именно это создаст наилучшие условия для восстановления справедливого мира.

Также во время встречи Владимир Зеленский подробно рассказал о ежедневных воздушных атаках со стороны РФ против гражданских людей и объектов, энергосети и о недавних ударах по инфраструктуре Черноморской зерновой инициативы.

Во время встречи обсудили как можно скорее выполнение решений Вашингтонского саммита НАТО, в частности по усилению Украины новыми системами ПВО, укрепление авиационных возможностей, а также инвестиции союзников в украинское производство снарядов, дронов и дальнобойных средств. Владимир Зеленский, Кир Стармер и Марк Рютте согласовали свои следующие шаги - подытоживают в Офисе президента.

Напомним,

Президент Украины обсудил евроатлантическую интеграцию и военное усиление с Марком Рютте и Киром Стармером. Стороны согласовали следующие шаги по выполнению решений Вашингтонского саммита НАТО.