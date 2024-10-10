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беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
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беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

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Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
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Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
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Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
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Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рада одобрила увеличение налогов
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский, Стармер и Рютте обсудили инвестиции союзников в украинское производство снарядов

Зеленский, Стармер и Рютте обсудили инвестиции союзников в украинское производство снарядов

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В Лондоне состоялась встреча лидеров Украины, Великобритании и НАТО. Обсудили евроатлантическую интеграцию, военное усиление Украины и выполнение решений Вашингтонского саммита НАТО.

В Лондоне состоялась трехсторонняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского, Премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Стороны обсудили усиление Украины в военном плане и инвестиции в украинский ОПК.  Об этом рассказали в Офисе президента Украины, передает УНН.

Детали

Ключевые темы переговоров - евроатлантическая интеграция и военное усиление Украины. По словам Президента, именно это создаст наилучшие условия для восстановления справедливого мира. 

Также во время встречи Владимир Зеленский подробно рассказал о ежедневных воздушных атаках со стороны РФ против гражданских людей и объектов, энергосети и о недавних ударах по инфраструктуре Черноморской зерновой инициативы. 

Во время встречи обсудили как можно скорее выполнение решений Вашингтонского саммита НАТО, в частности по усилению Украины новыми системами ПВО, укрепление авиационных возможностей, а также инвестиции союзников в украинское производство снарядов, дронов и дальнобойных средств. Владимир Зеленский, Кир Стармер и Марк Рютте согласовали свои следующие шаги

- подытоживают в Офисе президента. 

Напомним,

Президент Украины обсудил евроатлантическую интеграцию и военное усиление с Марком Рютте и Киром Стармером. Стороны согласовали следующие шаги по выполнению решений Вашингтонского саммита НАТО.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика