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Зеленський, Стармер і Рютте обговорили інвестиції союзників в українське виробництво снарядів

Київ • УНН

 • 12294 перегляди

У Лондоні відбулася зустріч лідерів України, Британії та НАТО. Обговорили євроатлантичну інтеграцію, військове посилення України та виконання рішень Вашингтонського саміту НАТО.

У Лондоні відбулася тристороння зустріч Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та Генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Сторони обговорили посилення України у військові плані та інвестиції в український ОПК.  Про це розповіли в Офісі президента України, передає УНН.

Деталі

Ключові теми переговорів – євроатлантична інтеграція та військове посилення України. За словами Президента, саме це створить найкращі умови для відновлення справедливого миру. 

Також під час зустрічі Володимир Зеленський детально розповів про щоденні повітряні атаки з боку рф проти цивільних людей та обʼєктів, енергомережі й про нещодавні удари по інфраструктурі Чорноморської зернової ініціативи. 

Під час зустрічі обговорили якомога швидше виконання рішень Вашингтонського саміту НАТО, зокрема щодо посилення України новими системами ППО, зміцнення авіаційних спроможностей, а також інвестиції союзників в українське виробництво снарядів, дронів та далекобійних засобів. Володимир Зеленський, Кір Стармер і Марк Рютте узгодили свої наступні кроки

- підсумовують в Офісі президента. 

Нагадаємо

Президент України обговорив євроатлантичну інтеграцію та військове посилення з Марком Рютте та Кіром Стармером. Сторони узгодили наступні кроки щодо виконання рішень Вашингтонського саміту НАТО.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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