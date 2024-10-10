Зеленський обговорив євроатлантичну інтеграцію України з Генсеком НАТО та прем'єром Британії
Київ • УНН
Президент України обговорив євроатлантичну інтеграцію та військове посилення з Марком Рютте та Кіром Стармером. Сторони узгодили наступні кроки щодо виконання рішень Вашингтонського саміту НАТО.
В четвер, 10 жовтня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генсеком НАТО Марком Рютте. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави.
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Зустрівся з Премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Ключові теми наших перемовин – євроатлантична інтеграція та військове посилення України. Саме це створить найкращі умови для відновлення справедливого миру.
Також сторони обговорили також якомога швидше виконання рішень Вашингтонського саміту НАТО й узгодили свої наступні кроки.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорили "план перемоги" під час зустрічі в Лондоні.