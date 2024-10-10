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Зеленський і Стармер обговорили "план перемоги"

Зеленський і Стармер обговорили "план перемоги"

Київ • УНН

 • 14234 перегляди

Президент України Зеленський зустрівся з прем'єром Британії Стармером у Лондоні. Вони обговорювали "план перемоги".

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорили "план перемоги", повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Кір Стармер та Володимир Зеленський зустрілися сьогодні вранці.

В офісі британського прем'єра на Даунінг-стріт також приймали Марка Рютте, колишнього прем'єр-міністра Нідерландів, а нині Генерального секретаря НАТО.

Вітаючи Рютте, Кір сказав, що він і Зеленський "проводили зустріч весь ранок, обговорюючи план перемоги".

Рютте сказав, що "йдеться про Україну, але також про захист Заходу та про те, як ми залишаємось у безпеці".

Зеленський прибув до Лондона: розпочав зустріч із прем'єром Стармером10.10.24, 12:05 • 12446 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
keir-starmerКейр Стармер
mark-riutteМарк Рютте
natoNATO
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
niderlandyНідерланди
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
londonЛондон

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