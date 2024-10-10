Зеленський прибув до Лондона: розпочав зустріч із прем'єром Стармером
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона для переговорів з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Очікується обговорення використання британських ракет та подальші візити Зеленського до Франції та Італії.
Президент Володимир Зеленський прибув до Лондона, де вже розпочав зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.
Деталі
До приїзду українського Президента на Даунінг-стріт було розстелено червону килимову доріжку, лідери двох країн потиснули один одному руки й обійнялися.
Стармер також має зустрітися з Генсеком НАТО Марком Рютте. Як повідомляється, Рютте приєднається до переговорів зі Стармером і Зеленським, а потім проведе зустріч тет-а-тет із прем'єр-міністром. Потім Зеленський продовжить своє дипломатичне турне Європою з візитами до Франції та Італії.
Порядок денний переговорів на Даунінг-стріт не розголошують, але Зеленський, найімовірніше, домагатиметься від Стармера дозволу використовувати поставлені Великою Британією ракети для ударів по території росії.
Доповнення
Це вже другий візит Зеленського на Даунінг-стріт з моменту обрання Стармера прем'єр-міністром. Коли Стармер ще був лідером опозиції, він також зустрічався із Зеленським в Україні в лютому, а в липні провів із ним переговори на саміті НАТО.
На цій зустрічі країн НАТО блок пообіцяв Україні "незворотний шлях" до членства, яке український уряд вважає життєво важливим для своєї безпеки.
Попри скасування "Рамштайну": Зеленський анонсував зустрічі з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Британії 09.10.24, 20:10 • 17029 переглядiв