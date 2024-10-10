Зеленский прибыл в Лондон: начал встречу с премьером Стармером
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон для переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Ожидается обсуждение использования британских ракет и дальнейшие визиты Зеленского во Францию и Италию.
Президент Владимир Зеленский прибыл в Лондон, где уже начал встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
К приезду украинского Президента на Даунинг-стрит была расстелена красная ковровая дорожка, лидеры двух стран пожали друг другу руки и обнялись.
Стармер также должен встретиться с Генсеком НАТО Марком Рютте. Как сообщается, Рютте присоединится к переговорам со Стармером и Зеленским, а затем проведет встречу тет-а-тет с премьер-министром. Затем Зеленский продолжит свое дипломатическое турне по Европе с визитами во Францию и Италию.
Повестка дня переговоров на Даунинг-стрит не разглашается, но Зеленский, скорее всего, будет добиваться от Стармера разрешения использовать поставленные Великобританией ракеты для ударов по территории России.
Дополнение
Это уже второй визит Зеленского на Даунинг-стрит с момента избрания Стармера премьер-министром. Когда Стармер еще был лидером оппозиции, он также встречался с Зеленским в Украине в феврале, а в июле провел с ним переговоры на саммите НАТО.
На этой встрече стран НАТО блок пообещал Украине «необратимый путь» к членству, которое украинское правительство считает жизненно важным для своей безопасности.
Несмотря на отмену "Рамштайна": Зеленский анонсировал встречи с лидерами Франции, Германии, Италии и Британии9 октября 2024, 17:10 • 14698 просмотров