Зеленский прибыл в Лондон: начал встречу с премьером Стармером

Президент Владимир Зеленский прибыл в Лондон, где уже начал встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

К приезду украинского Президента на Даунинг-стрит была расстелена красная ковровая дорожка, лидеры двух стран пожали друг другу руки и обнялись.

Стармер также должен встретиться с Генсеком НАТО Марком Рютте. Как сообщается, Рютте присоединится к переговорам со Стармером и Зеленским, а затем проведет встречу тет-а-тет с премьер-министром. Затем Зеленский продолжит свое дипломатическое турне по Европе с визитами во Францию и Италию.

Повестка дня переговоров на Даунинг-стрит не разглашается, но Зеленский, скорее всего, будет добиваться от Стармера разрешения использовать поставленные Великобританией ракеты для ударов по территории России.

Дополнение

Это уже второй визит Зеленского на Даунинг-стрит с момента избрания Стармера премьер-министром. Когда Стармер еще был лидером оппозиции, он также встречался с Зеленским в Украине в феврале, а в июле провел с ним переговоры на саммите НАТО.

На этой встрече стран НАТО блок пообещал Украине «необратимый путь» к членству, которое украинское правительство считает жизненно важным для своей безопасности.

Несмотря на отмену "Рамштайна": Зеленский анонсировал встречи с лидерами Франции, Германии, Италии и Британии