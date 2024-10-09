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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Несмотря на отмену "Рамштайна": Зеленский анонсировал встречи с лидерами Франции, Германии, Италии и Британии

Несмотря на отмену "Рамштайна": Зеленский анонсировал встречи с лидерами Франции, Германии, Италии и Британии

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 17:10  •  7205 просмотра

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Президент Украины проведет переговоры с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании. Целью встреч является обсуждение усиления военной составляющей Украины перед заседанием «Рамштайн».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что анонсировал встречи с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании, на которых обсудят усиление военной составляющей Украины. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, передает УНН.

Детали

Я в течение суток начну переговоры с ключевыми партнерами, от которых зависит усиление военной составляющей. В течение суток я встречусь в каждой стране отдельно с лидером Британии, Франции, Италии, Германии. Я попытаюсь это сделать быстро, а потом уже на «Рамштайн» представлю всем нашим партнерам этот план

- сказал Зеленский.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 11 октября, посетит столицу Германии. В Берлине, как стало известно BILD, украинский лидер намерен встретиться с канцлером Олафом Шольцем и представит ему так называемый план победы.

Павел Башинский

Павел Башинский

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