Несмотря на отмену "Рамштайна": Зеленский анонсировал встречи с лидерами Франции, Германии, Италии и Британии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что анонсировал встречи с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании, на которых обсудят усиление военной составляющей Украины. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, передает УНН.

Детали

Я в течение суток начну переговоры с ключевыми партнерами, от которых зависит усиление военной составляющей. В течение суток я встречусь в каждой стране отдельно с лидером Британии, Франции, Италии, Германии. Я попытаюсь это сделать быстро, а потом уже на «Рамштайн» представлю всем нашим партнерам этот план