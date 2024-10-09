План перемоги - це посилення України, як геополітично, так і на полі бою - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що План перемоги - це посилення України, як геополітично, так і на полі бою, які повністю залежать від політичної волі наших партнерів, і російський диктатор путін ніяк не може вплинути на цей план. Про це Зеленський заявив під час пресконференції з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, передає УНН.

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Що стосується Плану перемоги і як він пов’язаний з путіним? Це майже ніяк від нього не залежить, тому що План перемоги - це посилення України, як геополітично, так і посилення на полі бою, які повністю залежать від політичної волі наших партнерів. Це посилення перед тим, чи іншим форматом діалогу з агресором. Це міст до Саміту миру. Цей місток ми і запропонували, бо тільки в сильній позиції Україна може розраховувати на справедливий мир. Тому не важливо погодиться путін, чи не погодиться. Важливо, щоб погодилися ті, хто посилює Україну, а не послаблює. Саме для цього зроблений цей план - сильна позиція України, а потім підготовка до Саміту миру. Там вже Україна повинна бути в сильній позиції