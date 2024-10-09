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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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План победы - это усиление Украины, как геополитически, так и на поле боя - Зеленский

План победы - это усиление Украины, как геополитически, так и на поле боя - Зеленский

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 16:43  •  3140 просмотра

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Президент Украины заявил, что План победы зависит от политической воли партнеров, а не от Путина. Зеленский планирует встретиться с лидерами Британии, Франции, Италии и Германии для обсуждения усиления Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что План победы - это усиление Украины, как геополитически, так и на поле боя, которые полностью зависят от политической воли наших партнеров, и российский диктатор Путин никак не может повлиять на этот план. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, передает УНН.

Детали

Что касается Плана победы и как он связан с путиным? Это почти никак от него не зависит, потому что План победы - это усиление Украины, как геополитически, так и усиление на поле боя, которые полностью зависят от политической воли наших партнеров. Это усиление перед тем, или иным форматом диалога с агрессором. Это мост к Саммиту мира. Этот мостик мы и предложили, потому что только в сильной позиции Украина может рассчитывать на справедливый мир. Поэтому не важно согласится путин или не согласится. Важно, чтобы согласились те, кто усиливает Украину, а не ослабляет. Именно для этого сделан этот план - сильная позиция Украины, а затем подготовка к Саммиту мира. Там уже Украина должна быть в сильной позиции

- сказал Зеленский.

Он заявил, что в течение суток начнет переговоры с партнерами, от которых зависит усиление Украины.

В течение суток я встречусь в каждой стране отдельно с лидером Британии, Франции, Италии, Германии. Я попытаюсь это сделать быстро, а потом уже на «Рамштайн» представлю всем нашим партнерам этот план»

- добавил Зеленский.

Напомним,

Заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», запланированное в Германии на 12 октября, переносится.

Павел Башинский

Павел Башинский

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