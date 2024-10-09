Попри скасування "Рамштайну": Зеленський анонсував зустрічі з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Британії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що анонсував зустрічі із лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії, на яких обговорять посилення військової складової України. Про це Зеленський заявив під час пресконференції з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, передає УНН.

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Я впродовж доби почну перемовини з ключовими партнерами, від яких залежить посилення військової складової. Впродовж доби я зустрінуся в кожній країні окремо з лідером Британії, Франції, Італії, Німеччини. Я спробую це зробити швидко, а потім вже на "Рамштайні" представлю всім нашим партнерам цей план - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 11 жовтня, відвідає столицю Німеччини. У Берліні, як стало відомо BILD, український лідер має намір зустрітися з канцлером Олафом Шольцем і представить йому так званий план перемоги.