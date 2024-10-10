Зеленский и Стармер обсудили "план победы"

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили "план победы", сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Кир Стармер и Владимир Зеленский встретились сегодня утром.

В офисе британского премьера на Даунинг-стрит также принимали Марка Рютте, бывшего премьер-министра Нидерландов, а ныне Генерального секретаря НАТО.

Приветствуя Рютте, Кир сказал, что он и Зеленский "проводили встречу все утро, обсуждая план победы".

Рютте сказал, что "речь идет об Украине, но также о защите Запада и о том, как мы остаемся в безопасности".

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