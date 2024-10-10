Зеленский и Стармер обсудили "план победы"
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский встретился с премьером Британии Стармером в Лондоне. Они обсуждали «план победы».
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили "план победы", сообщает Sky News, пишет УНН.
Детали
Кир Стармер и Владимир Зеленский встретились сегодня утром.
В офисе британского премьера на Даунинг-стрит также принимали Марка Рютте, бывшего премьер-министра Нидерландов, а ныне Генерального секретаря НАТО.
Приветствуя Рютте, Кир сказал, что он и Зеленский "проводили встречу все утро, обсуждая план победы".
Рютте сказал, что "речь идет об Украине, но также о защите Запада и о том, как мы остаемся в безопасности".
Зеленский прибыл в Лондон: начал встречу с премьером Стармером10 октября 2024, 09:05 • 9441 просмотр