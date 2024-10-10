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Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
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Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

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Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
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Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рада одобрила увеличение налогов
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Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский и Стармер обсудили "план победы"

Зеленский и Стармер обсудили "план победы"

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 10:36  •  7134 просмотра

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Президент Украины Зеленский встретился с премьером Британии Стармером в Лондоне. Они обсуждали «план победы».

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили "план победы", сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Кир Стармер и Владимир Зеленский встретились сегодня утром.

В офисе британского премьера на Даунинг-стрит также принимали Марка Рютте, бывшего премьер-министра Нидерландов, а ныне Генерального секретаря НАТО.

Приветствуя Рютте, Кир сказал, что он и Зеленский "проводили встречу все утро, обсуждая план победы".

Рютте сказал, что "речь идет об Украине, но также о защите Запада и о том, как мы остаемся в безопасности".

Зеленский прибыл в Лондон: начал встречу с премьером Стармером10 октября 2024, 09:05 • 9441 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
kir-starmerКир Стармер
mark-ryutteМарк Рютте
natoNATO
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
niderlandiНидерланды
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
londonЛондон