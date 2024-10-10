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Зеленский обсудил евроатлантическую интеграцию Украины с Генсеком НАТО и премьером Британии

Зеленский обсудил евроатлантическую интеграцию Украины с Генсеком НАТО и премьером Британии

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 11:47  •  6244 просмотра

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Президент Украины обсудил евроатлантическую интеграцию и военное усиление с Марком Рютте и Киром Стармером. Стороны согласовали следующие шаги по выполнению решений Вашингтонского саммита НАТО.

В четверг, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генсеком НАТО Марком Рютте. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства.

Детали 

Встретился с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером и Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.  Ключевые темы наших переговоров - евроатлантическая интеграция и военное усиление Украины. Именно это создаст наилучшие условия для восстановления справедливого мира.

- заявил Зеленский. 

Также стороны обсудили также как можно скорее выполнение решений Вашингтонского саммита НАТО и согласовали свои следующие шаги.

Напомним,

Ранее УНН писал, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили "план победы" во время встречи в Лондоне.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
kir-starmerКир Стармер
mark-ryutteМарк Рютте
natoNATO
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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londonЛондон