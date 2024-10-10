Зеленский обсудил евроатлантическую интеграцию Украины с Генсеком НАТО и премьером Британии
Киев • УНН
Президент Украины обсудил евроатлантическую интеграцию и военное усиление с Марком Рютте и Киром Стармером. Стороны согласовали следующие шаги по выполнению решений Вашингтонского саммита НАТО.
В четверг, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генсеком НАТО Марком Рютте. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства.
Детали
Встретился с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером и Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Ключевые темы наших переговоров - евроатлантическая интеграция и военное усиление Украины. Именно это создаст наилучшие условия для восстановления справедливого мира.
Также стороны обсудили также как можно скорее выполнение решений Вашингтонского саммита НАТО и согласовали свои следующие шаги.
Напомним,
Ранее УНН писал, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили "план победы" во время встречи в Лондоне.