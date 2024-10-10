Зеленский обсудил евроатлантическую интеграцию Украины с Генсеком НАТО и премьером Британии

В четверг, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генсеком НАТО Марком Рютте. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства.

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Встретился с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером и Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Ключевые темы наших переговоров - евроатлантическая интеграция и военное усиление Украины. Именно это создаст наилучшие условия для восстановления справедливого мира.