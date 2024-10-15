Совет Украина-НАТО соберется в формате "рабочего ужина" 17 октября
Киев • УНН
Совет Украина-НАТО запланирован на 17 октября в формате "рабочего ужина" в рамках встречи министров обороны стран Альянса. Мероприятие состоится вечером первого дня двухдневной встречи 17-18 октября.
Совет Украина-НАТО запланирован в формате "рабочего ужина" в рамках встречи министров обороны стран Альянса 17-18 октября в Брюсселе, сообщается на сайте НАТО, пишет УНН.
Детали
Согласно анонсу, Совет Украина-НАТО в формате "рабочего ужина" состоится 17 октября вечером.
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