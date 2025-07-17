Відкриває нові можливості для міжнародних defence tech-компаній в Україні: Федоров розповів про кластер Brave1

Кластер Brave1 відкрив можливість для міжнародних defence tech-компаній тестувати свої технології в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Як зазначив міністр, кластер представляв Україну та українські інноваційні технології на конференції LANDEURO від AUSA (Асоціація Армії США), яка відбувалась у німецькому Вісбадені.

Під час конференції Brave1 запустив платформу Test in Ukraine, щоб надати нашим партнерам можливість тестувати свої технології в Україні на реальному полі бою