Відкриває нові можливості для міжнародних defence tech-компаній в Україні: Федоров розповів про кластер Brave1
Київ • УНН
Кластер Brave1 запустив платформу Test in Ukraine, що дозволяє міжнародним defence tech-компаніям тестувати свої технології на реальному полі бою в Україні. Це дасть змогу іноземним компаніям створювати точні рішення та отримувати зворотний зв'язок від військових.
Кластер Brave1 відкрив можливість для міжнародних defence tech-компаній тестувати свої технології в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
Деталі
Як зазначив міністр, кластер представляв Україну та українські інноваційні технології на конференції LANDEURO від AUSA (Асоціація Армії США), яка відбувалась у німецькому Вісбадені.
Під час конференції Brave1 запустив платформу Test in Ukraine, щоб надати нашим партнерам можливість тестувати свої технології в Україні на реальному полі бою
Він додав, що іноземні компанії чи уряди зможуть створювати точні рішення під реальні виклики війни, а також миттєво отримувати зворотний зв’язок від військових і вдосконалювати продукти на основі бойового досвіду.
Ми маємо досвід технологічної війни у режимі реального часу, якого не має жодна країна демократичного світу
Додатково
Brave1 - це кластер для розвитку військових технологій в Україні, який був запущений 26 квітня 2023 року. Серед засновників - Міністерство цифрової трансформації, Міністерство оборони, Міністерство стратегічних галузей, Міністерство економіки, Рада національної безпеки і оборони, Генеральний штаб Збройних Сил України.
Нагадаємо
Ударно-розвідувальний комплекс Bulava, розроблений в межах оборонного кластера Brave1, демонструє перевагу над російським "ланцетом". Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.