Український дрон Bulava переважає російський "Ланцет" на полі бою: Федоров опублікував відео
Київ • УНН
Ударний дрон Bulava, розроблений в Україні, вже використовується на фронті, демонструючи перевагу над російським "Ланцетом", вражаючи ключові цілі та передаючи відеопідтвердження.
Ударно-розвідувальний комплекс Bulava, розроблений в межах оборонного кластера Brave1, уже застосовується на фронті й демонструє перевагу над російським "ланцетом". Про це повідомив віце-прем’єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram-каналі, передає УНН.
Деталі
Як повідомив Федоров, дрон Bulava від компанії DeViro вже виконує бойові завдання та перевищує характеристики російського аналога.
Ще недавно у небі переважав російський "ланцет". Тепер його витісняють розробки наших інженерів. Bulava працює точно, глибоко у ворожому тилу й за будь-яких умов
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За його словами, український комплекс має такі можливості:
• знищення ключових ворожих цілей, зокрема засобів РЕБ та систем ППО (зокрема Бук-М, Тор);
• враження як стаціонарних, так і мобільних об’єктів;
• передача відеопідтвердження ураження цілей у режимі реального часу;
• наявність низки унікальних характеристик, які не розголошуються з міркувань безпеки.
Технології — наша асиметрична перевага. Що більше таких рішень, то менше шансів у ворога
Додатково
Кластер оборонних технологій Brave1 об'єднує українські стартапи, розробників, військових та інвесторів для пришвидшення впровадження інновацій у Сили оборони. Ініціатива реалізується за участі Мінцифри, Міноборони, ГШ ЗСУ, РНБО, Мінекономіки та інших структур.
Нагадаємо
Російський баражуючий боєприпас "Ланцет" активно застосовувався проти української техніки, зокрема в артилерійських дуелях. У відповідь Україна почала масове виробництво аналогів і вдосконалених дронів з ударними функціями.
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