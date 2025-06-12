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Український дрон Bulava переважає російський "Ланцет" на полі бою: Федоров опублікував відео

Київ • УНН

 • 176 перегляди

Ударний дрон Bulava, розроблений в Україні, вже використовується на фронті, демонструючи перевагу над російським "Ланцетом", вражаючи ключові цілі та передаючи відеопідтвердження.

Український дрон Bulava переважає російський "Ланцет" на полі бою: Федоров опублікував відео

Ударно-розвідувальний комплекс Bulava, розроблений в межах оборонного кластера Brave1, уже застосовується на фронті й демонструє перевагу над російським "ланцетом". Про це повідомив віце-прем’єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Федоров, дрон Bulava від компанії DeViro вже виконує бойові завдання та перевищує характеристики російського аналога.

Ще недавно у небі переважав російський "ланцет". Тепер його витісняють розробки наших інженерів. Bulava працює точно, глибоко у ворожому тилу й за будь-яких умов 

– додав міністр.

В Україні вже кілька компаній розробили аналоги російського "Ланцета" - Федоров01.05.25, 13:25 • 10040 переглядiв

За його словами, український комплекс має такі можливості:

• знищення ключових ворожих цілей, зокрема засобів РЕБ та систем ППО (зокрема Бук-М, Тор);

• враження як стаціонарних, так і мобільних об’єктів;

• передача відеопідтвердження ураження цілей у режимі реального часу;

• наявність низки унікальних характеристик, які не розголошуються з міркувань безпеки.

Технології — наша асиметрична перевага. Що більше таких рішень, то менше шансів у ворога 

– резюмував Федоров.

Додатково

Кластер оборонних технологій Brave1 об'єднує українські стартапи, розробників, військових та інвесторів для пришвидшення впровадження інновацій у Сили оборони. Ініціатива реалізується за участі Мінцифри, Міноборони, ГШ ЗСУ, РНБО, Мінекономіки та інших структур.

Нагадаємо

Російський баражуючий боєприпас "Ланцет" активно застосовувався проти української техніки, зокрема в артилерійських дуелях. У відповідь Україна почала масове виробництво аналогів і вдосконалених дронів з ударними функціями.

Brave1: понад 3600 розробок для ЗСУ та 2 млрд грантів підприємцям розробили за 2 роки01.05.25, 13:01 • 8742 перегляди

Андрій Кулик

Андрій Кулик

ВійнаТехнології
Brave1
Генеральний штаб Збройних сил України
Федоров Михайло Альбертович
Бук (ЗРК)
Рада національної безпеки і оборони України
Міністерство оборони України
Україна
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