Український дрон Bulava переважає російський "Ланцет" на полі бою: Федоров опублікував відео

Ударно-розвідувальний комплекс Bulava, розроблений в межах оборонного кластера Brave1, уже застосовується на фронті й демонструє перевагу над російським "ланцетом". Про це повідомив віце-прем’єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram-каналі, передає УНН.

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Як повідомив Федоров, дрон Bulava від компанії DeViro вже виконує бойові завдання та перевищує характеристики російського аналога.

Ще недавно у небі переважав російський "ланцет". Тепер його витісняють розробки наших інженерів. Bulava працює точно, глибоко у ворожому тилу й за будь-яких умов – додав міністр.

В Україні вже кілька компаній розробили аналоги російського "Ланцета" - Федоров

За його словами, український комплекс має такі можливості:

• знищення ключових ворожих цілей, зокрема засобів РЕБ та систем ППО (зокрема Бук-М, Тор);

• враження як стаціонарних, так і мобільних об’єктів;

• передача відеопідтвердження ураження цілей у режимі реального часу;

• наявність низки унікальних характеристик, які не розголошуються з міркувань безпеки.

Технології — наша асиметрична перевага. Що більше таких рішень, то менше шансів у ворога – резюмував Федоров.

Додатково

Кластер оборонних технологій Brave1 об'єднує українські стартапи, розробників, військових та інвесторів для пришвидшення впровадження інновацій у Сили оборони. Ініціатива реалізується за участі Мінцифри, Міноборони, ГШ ЗСУ, РНБО, Мінекономіки та інших структур.

Нагадаємо

Російський баражуючий боєприпас "Ланцет" активно застосовувався проти української техніки, зокрема в артилерійських дуелях. У відповідь Україна почала масове виробництво аналогів і вдосконалених дронів з ударними функціями.

Brave1: понад 3600 розробок для ЗСУ та 2 млрд грантів підприємцям розробили за 2 роки