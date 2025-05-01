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Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси
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В Україні вже кілька компаній розробили аналоги російського "Ланцета" - Федоров

Київ • УНН

 • 3130 перегляди

Українські компанії розробили аналоги російського дрона "Ланцет", які вже активно використовуються ЗСУ. Ці дрони вражають ворожі системи ППО та інші об’єкти на оперативній глибині.

В Україні вже кілька компаній розробили аналоги російського "Ланцета" - Федоров

В Україні вже кілька компаній розробили аналоги російського дрона "Ланцет", які вже активно використовуються українськими воїнами на полі бою. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.

Деталі

"У нас з’явився власний "Ланцет" і не один, а вже кілька компаній його розробили. Активно застосовується цей продукт на полі бою

- зазначив Федоров.

Українські аналоги "Ланцету" застосовуються на оперативній глибині, вражаючи ворожі системи ППО та інші об’єкти.

Це дрони, які на оперативну глибину працюють. Наводяться іншими дронами, вражають засоби ППО, інші засоби ворога - пояснив міністр.

- пояснив міністр.

Доповнення

Міністерство оборони України допустило до застосування у Збройних силах безпілотного FPV-авіакомплексу, який отримав назву "Генерал Черешня". Про це повідомляв УНН з посиланням на Міноборони.

Коптери комплексу "Генерал Черешня" базуються на рамах різного типорозміру. Ці літальні апарати мають потужні електродвигуни

- говориться у повідомленні Міноборони.

Також УНН повідомляв, що Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва В-1.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоВійнаТехнології
Михайло Федоров
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