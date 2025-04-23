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ЗСУ отримали на озброєння "Генерала Черешню": новий безпілотник з електродвигуном

Київ • УНН

 • 3908 перегляди

Міноборони України допустило до застосування у військах FPV-авіакомплекс "Генерал Черешня". Він може нести вибухівку для ураження бронетехніки, авто та укриттів.

ЗСУ отримали на озброєння "Генерала Черешню": новий безпілотник з електродвигуном

Міністерство оборони України допустило до застосування у Збройних силах безпілотного FPV-авіакомплексу, який отримав назву "Генерал Черешня". Про це пише УНН з посиланням на Міноборони.

Коптери комплексу "Генерал Черешня" базуються на рамах різного типорозміру. Ці літальні апарати мають потужні електродвигуни

- говориться у повідомленні Міноборони.

Принцип забезпечення безпілотників типу "Генерал Черешня" бойовими комплектуюючими залежить від способів застосування. Залежно від розміру рами, ці коптери можуть нести на собі вибуховий заряд, розрахований на ураження ворожих броньованих транспортних засобів, автомобілів або ж укриттів.

Комплекс "Генерал Черешня" можна розгорнути і підготувати до роботи за кілька хвилин. Це критично важливо, щоб створити безпечні умови для команди операторів.

Доповнення

Міноборони допустило до використання Силами оборони наземного роботизованого комплексу D-21-12R. Він має на озброєнні кулемет, який може надавати підтримку бійцям на полі бою.

Також в Україні підрозділам Сил оборони дозволили використовувати наземний роботизований комплекс "Лють" вітчизняного виробництва. Він призначений для виконання широкого спектра завдань у складних умовах.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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