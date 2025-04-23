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MIM-104 Patriot

ВСУ получили на вооружение "Генерала Черешню": новый беспилотник с электродвигателем

Киев • УНН

 • 3306 просмотра

Минобороны Украины допустило к применению в войсках FPV-авиакомплекс "Генерал Черешня". Он может нести взрывчатку для поражения бронетехники, авто и укрытий.

ВСУ получили на вооружение "Генерала Черешню": новый беспилотник с электродвигателем

Министерство обороны Украины допустило к применению в Вооруженных силах беспилотного FPV-авиакомплекса, который получил название "Генерал Черешня". Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны.

Коптеры комплекса "Генерал Черешня" базируются на рамах разного типоразмера. Эти летательные аппараты имеют мощные электродвигатели

- говорится в сообщении Минобороны.

Принцип обеспечения беспилотников типа "Генерал Черешня" боевыми комплектующими зависит от способов применения. В зависимости от размера рамы, эти коптеры могут нести на себе взрывной заряд, рассчитанный на поражение вражеских бронированных транспортных средств, автомобилей или же укрытий.

Комплекс "Генерал Черешня" можно развернуть и подготовить к работе за несколько минут. Это критически важно, чтобы создать безопасные условия для команды операторов.

Дополнение

Минобороны допустило к использованию Силами обороны наземного роботизированного комплекса D-21-12R. Он имеет на вооружении пулемет, который может оказывать поддержку бойцам на поле боя.

Также в Украине подразделениям Сил обороны разрешили использовать наземный роботизированный комплекс "Лють" отечественного производства. Он предназначен для выполнения широкого спектра задач в сложных условиях.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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