ВСУ получили на вооружение "Генерала Черешню": новый беспилотник с электродвигателем
Киев • УНН
Минобороны Украины допустило к применению в войсках FPV-авиакомплекс "Генерал Черешня". Он может нести взрывчатку для поражения бронетехники, авто и укрытий.
Министерство обороны Украины допустило к применению в Вооруженных силах беспилотного FPV-авиакомплекса, который получил название "Генерал Черешня". Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны.
Коптеры комплекса "Генерал Черешня" базируются на рамах разного типоразмера. Эти летательные аппараты имеют мощные электродвигатели
Принцип обеспечения беспилотников типа "Генерал Черешня" боевыми комплектующими зависит от способов применения. В зависимости от размера рамы, эти коптеры могут нести на себе взрывной заряд, рассчитанный на поражение вражеских бронированных транспортных средств, автомобилей или же укрытий.
Комплекс "Генерал Черешня" можно развернуть и подготовить к работе за несколько минут. Это критически важно, чтобы создать безопасные условия для команды операторов.
Дополнение
Минобороны допустило к использованию Силами обороны наземного роботизированного комплекса D-21-12R. Он имеет на вооружении пулемет, который может оказывать поддержку бойцам на поле боя.
Также в Украине подразделениям Сил обороны разрешили использовать наземный роботизированный комплекс "Лють" отечественного производства. Он предназначен для выполнения широкого спектра задач в сложных условиях.