Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ український безпілотник В-1: що він уміє

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва В-1. Про це повідомляє пресслужба відомства з посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, інформує УНН.

Зазначається, що безпілотники В-1 - це надлегкі "бомбери", створені для ураження скупчень живої сили, автомобільної та броньованої техніки, військових об’єктів на лінії бойового зіткнення та у тилу ворога.

Літальні апарати комплексу можуть нести на собі боєприпаси різних типів. Рух БПЛА забезпечує малошумний потужний двигун. Цей "бомбер" може перебувати в повітрі упродовж декількох годин