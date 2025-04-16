Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ український безпілотник В-1: що він уміє
Київ • УНН
В-1 - надлегкі "бомбери", для ураження живої сили та техніки. БпЛА можуть нести різні типи боєприпасів, мають стійкість до РЕБ та швидко розгортаються.
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва В-1. Про це повідомляє пресслужба відомства з посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, інформує УНН.
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Зазначається, що безпілотники В-1 - це надлегкі "бомбери", створені для ураження скупчень живої сили, автомобільної та броньованої техніки, військових об’єктів на лінії бойового зіткнення та у тилу ворога.
Літальні апарати комплексу можуть нести на собі боєприпаси різних типів. Рух БПЛА забезпечує малошумний потужний двигун. Цей "бомбер" може перебувати в повітрі упродовж декількох годин
Там додали, що літальні апарати комплексу В-1 мають підвищену стійкість до дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби.
"Особливістю комплексу є його можливість швидкого розгортання і згортання, що зменшує ризик для екіпажу під час виконання місій", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
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Перехід на літню військову форму: коли це відбудеться і до чого готується Міноборони14.04.25, 15:51 • 6529 переглядiв