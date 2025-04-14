Перехід на літню військову форму: коли це відбудеться і до чого готується Міноборони

Військовослужбовці переходять на літню форму одягу, коли настає тепла пора року, але чітко встановлених календарних термінів нема. Окрім встановленого стандарту літньої форми одягу, існують окремі різновиди для жінок-військовослужбовиць і військових військово-морських сил, пише УНН з посиланням на Міністерство оборони України.

Деталі

З настанням теплої пори року військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань переходять на літню форму одягу. Чітко визначених календарних термінів для цього немає – зміна форми здійснюється залежно від погодних умов і температурного режиму, зокрема за умови підвищення температури до +15°C - говориться в повідомленні Міноборони.

Зазначається, що забезпечення військовослужбовців якісним та зручним одягом є одним із головних завдань Міноборони.

Завдяки новим підходам до планування, зокрема більш ефективному прогнозуванню потреб, удосконаленню процедур закупівель та кращій координації з постачальниками, ми змогли заздалегідь закупити та підготувати запаси літньої форми для наших військових, що дозволить оперативно реагувати на зміни погодних умов - повідомили в Міністерстві.

Також повідомляється, що станом на 2025 рік на контрактування речового майна закупівельною агенцією Міноборони "Держвний оператор тилу" передбачено майже 23,6 млрд грн.

Регулювання носіння військової форми

Усі елементи військової форми повинні відповідати встановленим стандартам, бути належним чином припасовані та утримуватися в охайному стані.

Літній комплект польової форми може включати такі елементи:

шкарпетки літні (трекінгові);

футболку з короткими рукавами;

костюм літній польовий;

кашкет польовий (кепі бойове) або панаму літню польову;

черевики з високими берцями або кросівки літні;

ремінь брючний;

костюм вітровологозахисний (під час опадів чи вітру);

сорочку бойову;

шарф-трубу літній.

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В Міноборони також пояснили, що основні властивості літньої військової форми – стійкість до механічних пошкоджень під час виконання завдань та водночас зручність в носінні. Також футболка має вологопоглинаючі та швидковисихаючі властивості, а в літньому польовому костюмі посилені зони на ліктях, колінах та плечах.

Спеціальна літня форма для жінок

З 2024 року ДОТ контрактує літню форму, спеціально розроблену для жінок-військовослужбовців. Зокрема, було закуплено 65 000 таких комплектів.

Форма одягу для ВМС ЗСУ

Форма одягу для військовослужбовців ВМС ЗСУ, які мають корабельні звання, встановлюється:

командуванням ВМС ЗСУ;

старшими морськими начальниками;

старшими на рейдах;

командирами з'єднань кораблів, що перебувають у поході або на бойовій службі.

В Міноборони також зазначили, регламентування носіння військової форми є важливою складовою військової дисципліни. Крім того, її адаптація до погодних умов дає змогу військовослужбовцям ефективніше виконувати поставлені завдання.

Доповнення

Міністерство фінансів України повідомило про те, що фінансування Збройних сил України залишається беззаперечним пріоритетом відомства. Усі виплати військовим здійснюються вчасно та у повному обсязі, і так і буде надалі, а інформація, що шириться в ЗМІ, не відповідає дійсності.