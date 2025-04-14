Переход на летнюю военную форму: когда это произойдет и к чему готовится Минобороны

Военнослужащие переходят на летнюю форму одежды, когда наступает теплое время года, но четко установленных календарных сроков нет. Кроме установленного стандарта летней формы одежды, существуют отдельные разновидности для женщин-военнослужащих и военных военно-морских сил, пишет УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

С наступлением теплого времени года военнослужащие ВСУ и других военных формирований переходят на летнюю форму одежды. Четко определенных календарных сроков для этого нет – смена формы осуществляется в зависимости от погодных условий и температурного режима, в частности при повышении температуры до +15°C - говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что обеспечение военнослужащих качественной и удобной одеждой является одной из главных задач Минобороны.

Благодаря новым подходам к планированию, в частности более эффективному прогнозированию потребностей, усовершенствованию процедур закупок и лучшей координации с поставщиками, мы смогли заранее закупить и подготовить запасы летней формы для наших военных, что позволит оперативно реагировать на изменения погодных условий - сообщили в Министерстве.

Также сообщается, что по состоянию на 2025 год на контрактирование вещевого имущества закупочным агентством Минобороны "Государственный оператор тыла" предусмотрено почти 23,6 млрд грн.

Регулирование ношения военной формы

Все элементы военной формы должны соответствовать установленным стандартам, быть должным образом припасены и содержаться в опрятном состоянии.

Летний комплект полевой формы может включать следующие элементы:

носки летние (трекинговые);

футболку с короткими рукавами;

костюм летний полевой;

кепку полевую (кепи боевое) или панаму летнюю полевую;

ботинки с высокими берцами или кроссовки летние;

ремень брючный;

костюм ветровлагозащитный (во время осадков или ветра);

рубашку боевую;

шарф-трубу летний.

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В Минобороны также объяснили, что основные свойства летней военной формы – устойчивость к механическим повреждениям во время выполнения задач и одновременно удобство в ношении. Также футболка обладает влагопоглощающими и быстровысыхающими свойствами, а в летнем полевом костюме усилены зоны на локтях, коленях и плечах.

Специальная летняя форма для женщин

С 2024 года ДОТ контрактирует летнюю форму, специально разработанную для женщин-военнослужащих. В частности, было закуплено 65 000 таких комплектов.

Форма одежды для ВМС ВСУ

Форма одежды для военнослужащих ВМС ВСУ, имеющих корабельные звания, устанавливается:

командованием ВМС ВСУ;

старшими морскими начальниками;

старшими на рейдах;

командирами соединений кораблей, находящихся в походе или на боевой службе.

В Минобороны также отметили, регламентирование ношения военной формы является важной составляющей военной дисциплины. Кроме того, ее адаптация к погодным условиям позволяет военнослужащим эффективнее выполнять поставленные задачи.

Дополнение

Министерство финансов Украины сообщило о том, что финансирование Вооруженных сил Украины остается бесспорным приоритетом ведомства. Все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, и так и будет в дальнейшем, а информация, которая распространяется в СМИ, не соответствует действительности.