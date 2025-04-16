Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ украинский беспилотник В-1: что он умеет

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины беспилотный авиационный комплекс украинского производства В-1. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, информирует УНН.

Отмечается, что беспилотники В-1 - это сверхлегкие "бомберы", созданные для поражения скоплений живой силы, автомобильной и бронированной техники, военных объектов на линии боевого столкновения и в тылу врага.

Летательные аппараты комплекса могут нести на себе боеприпасы различных типов. Движение БПЛА обеспечивает малошумный мощный двигатель. Этот "бомбер" может находиться в воздухе в течение нескольких часов