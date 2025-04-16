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Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ украинский беспилотник В-1: что он умеет

Киев • УНН

 • 3426 просмотра

В-1 - сверхлегкие "бомберы", для поражения живой силы и техники. БпЛА могут нести разные типы боеприпасов, обладают устойчивостью к РЭБ и быстро разворачиваются.

Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ украинский беспилотник В-1: что он умеет

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины беспилотный авиационный комплекс украинского производства В-1. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что беспилотники В-1 - это сверхлегкие "бомберы", созданные для поражения скоплений живой силы, автомобильной и бронированной техники, военных объектов на линии боевого столкновения и в тылу врага.

Летательные аппараты комплекса могут нести на себе боеприпасы различных типов. Движение БПЛА обеспечивает малошумный мощный двигатель. Этот "бомбер" может находиться в воздухе в течение нескольких часов

- рассказали в Минобороны.

Там добавили, что летательные аппараты комплекса В-1 обладают повышенной устойчивостью к воздействию вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

"Особенностью комплекса является его возможность быстрого развертывания и свертывания, что уменьшает риск для экипажа при выполнении миссий", - говорится в сообщении.

Напомним

Минобороны Украины допустило к эксплуатации в ВСУ автоматический гранатомет AGL-53. Он превосходит советский АГС-17 по точности, дальности и использует боеприпасы стандарта НАТО.

Переход на летнюю военную форму: когда это произойдет и к чему готовится Минобороны14.04.25, 15:51 • 6506 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Технологии
Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины
Украина
Беспилотный летательный аппарат
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