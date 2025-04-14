Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 11956 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 43944 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 28413 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 33323 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

08:19 • 41786 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

16 квітня, 07:15 • 79127 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 72815 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 34865 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 60158 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 108425 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
1м/с
73%
Популярнi новини

Торгові розбіжності між ЄС і США: на скасування мит годі й чекати - Bloomberg

16 квітня, 03:45 • 56867 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 70248 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 36912 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 18532 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 12682 перегляди
Публікації

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 43985 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 72457 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

16 квітня, 07:15 • 79160 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 72843 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

15 квітня, 12:27 • 175874 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 38716 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 25032 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 26383 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 28031 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 30517 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

Київ • УНН

 • 46300 перегляди

Міноборони України допустило до експлуатації в ЗСУ автоматичний гранатомет AGL-53. Він перевершує радянський АГС-17 за точністю, дальністю та використовує боєприпаси стандарту НАТО.

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

Міністерство оборони України схвалило допуск до експлуатації в ЗСУ нового автоматичного гранатомета AGL-53 калібру 40 мм. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Деталі

Зазначається, що ця зброя може як встановлюватися на бойові машини та легкий транспорт, так і використовуватися у піхоті з триногою. Зокрема, серед переваг цього гранатомета:

  • перевершує радянський АГС-17 за точністю, дальністю та ергономікою
    • використовує боєприпаси 40×53 мм – стандарт НАТО

      Вітчизняні підприємства вже освоїли виробництво різних гранатометів під 40-мм боєприпаси

      - йдеться у повідомленні.

      В ОСУВ "Хортиця" також підкреслили, що оборонно-промисловий комплекс України продовжує нарощувати виробництво озброєння. Зокрема, йдеться про міномети калібру 60 мм, 82 мм і 120 мм, штурмові гвинтівки калібру 5,56 мм, а також снайперські, антиматеріальні гвинтівки, пістолети та пістолети-кулемети.

      Нагадаємо

      Українська оборонна промисловість торік виробила зброї на 10 млрд доларів, покриваючи 30-40% потреб фронту. Головна проблема – недостатнє фінансування закупівлі комплектуючих, повідомив радник Президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін.

      Мерц каже, що завжди виступав за передачу Україні ракет Taurus, але за однієї умови14.04.25, 04:40 • 4190 переглядiв

      Вадим Хлюдзинський

      Вадим Хлюдзинський

      Технології
      Міністерство оборони України
      Україна
      Brent
      $65.54
      Bitcoin
      $83,764.70
      S&P 500
      $5,403.88
      Tesla
      $252.37
      Газ TTF
      $34.93
      Золото
      $3,323.99
      Ethereum
      $1,576.77