Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги
Київ • УНН
Міноборони України допустило до експлуатації в ЗСУ автоматичний гранатомет AGL-53. Він перевершує радянський АГС-17 за точністю, дальністю та використовує боєприпаси стандарту НАТО.
Міністерство оборони України схвалило допуск до експлуатації в ЗСУ нового автоматичного гранатомета AGL-53 калібру 40 мм. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
Деталі
Зазначається, що ця зброя може як встановлюватися на бойові машини та легкий транспорт, так і використовуватися у піхоті з триногою. Зокрема, серед переваг цього гранатомета:
- перевершує радянський АГС-17 за точністю, дальністю та ергономікою
- використовує боєприпаси 40×53 мм – стандарт НАТО
Вітчизняні підприємства вже освоїли виробництво різних гранатометів під 40-мм боєприпаси
В ОСУВ "Хортиця" також підкреслили, що оборонно-промисловий комплекс України продовжує нарощувати виробництво озброєння. Зокрема, йдеться про міномети калібру 60 мм, 82 мм і 120 мм, штурмові гвинтівки калібру 5,56 мм, а також снайперські, антиматеріальні гвинтівки, пістолети та пістолети-кулемети.
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