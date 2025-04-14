Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

Міністерство оборони України схвалило допуск до експлуатації в ЗСУ нового автоматичного гранатомета AGL-53 калібру 40 мм. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

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Зазначається, що ця зброя може як встановлюватися на бойові машини та легкий транспорт, так і використовуватися у піхоті з триногою. Зокрема, серед переваг цього гранатомета:

перевершує радянський АГС-17 за точністю, дальністю та ергономікою

використовує боєприпаси 40×53 мм – стандарт НАТО

Вітчизняні підприємства вже освоїли виробництво різних гранатометів під 40-мм боєприпаси - йдеться у повідомленні.

В ОСУВ "Хортиця" також підкреслили, що оборонно-промисловий комплекс України продовжує нарощувати виробництво озброєння. Зокрема, йдеться про міномети калібру 60 мм, 82 мм і 120 мм, штурмові гвинтівки калібру 5,56 мм, а також снайперські, антиматеріальні гвинтівки, пістолети та пістолети-кулемети.

Нагадаємо

Українська оборонна промисловість торік виробила зброї на 10 млрд доларів, покриваючи 30-40% потреб фронту. Головна проблема – недостатнє фінансування закупівлі комплектуючих, повідомив радник Президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін.

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