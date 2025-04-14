Украинские оружейники создали новый гранатомет AGL-53: в чем его преимущества
Киев • УНН
Минобороны Украины допустило к эксплуатации в ВСУ автоматический гранатомет AGL-53. Он превосходит советский АГС-17 по точности, дальности и использует боеприпасы стандарта НАТО.
Министерство обороны Украины одобрило допуск к эксплуатации в ВСУ нового автоматического гранатомета AGL-53 калибра 40 мм. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
Детали
Отмечается, что это оружие может как устанавливаться на боевые машины и легкий транспорт, так и использоваться в пехоте с треногой. В частности, среди преимуществ этого гранатомета:
- превосходит советский АГС-17 по точности, дальности и эргономике
- использует боеприпасы 40×53 мм – стандарт НАТО
Отечественные предприятия уже освоили производство различных гранатометов под 40-мм боеприпасы
В ОСУВ "Хортица" также подчеркнули, что оборонно-промышленный комплекс Украины продолжает наращивать производство вооружения. В частности, речь идет о минометах калибра 60 мм, 82 мм и 120 мм, штурмовых винтовках калибра 5,56 мм, а также снайперских, антиматериальных винтовках, пистолетах и пистолетах-пулеметах.
Напомним
Украинская оборонная промышленность в прошлом году произвела оружия на 10 млрд долларов, покрывая 30-40% потребностей фронта. Главная проблема – недостаточное финансирование закупки комплектующих, сообщил советник Президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин.
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