Министерство обороны Украины одобрило допуск к эксплуатации в ВСУ нового автоматического гранатомета AGL-53 калибра 40 мм. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Детали

Отмечается, что это оружие может как устанавливаться на боевые машины и легкий транспорт, так и использоваться в пехоте с треногой. В частности, среди преимуществ этого гранатомета:

превосходит советский АГС-17 по точности, дальности и эргономике

использует боеприпасы 40×53 мм – стандарт НАТО

Отечественные предприятия уже освоили производство различных гранатометов под 40-мм боеприпасы - говорится в сообщении.

В ОСУВ "Хортица" также подчеркнули, что оборонно-промышленный комплекс Украины продолжает наращивать производство вооружения. В частности, речь идет о минометах калибра 60 мм, 82 мм и 120 мм, штурмовых винтовках калибра 5,56 мм, а также снайперских, антиматериальных винтовках, пистолетах и пистолетах-пулеметах.

Напомним

Украинская оборонная промышленность в прошлом году произвела оружия на 10 млрд долларов, покрывая 30-40% потребностей фронта. Главная проблема – недостаточное финансирование закупки комплектующих, сообщил советник Президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин.

Мерц говорит, что всегда выступал за передачу Украине ракет Taurus, но при одном условии