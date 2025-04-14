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Украинские оружейники создали новый гранатомет AGL-53: в чем его преимущества

Киев • УНН

 • 46272 просмотра

Минобороны Украины допустило к эксплуатации в ВСУ автоматический гранатомет AGL-53. Он превосходит советский АГС-17 по точности, дальности и использует боеприпасы стандарта НАТО.

Украинские оружейники создали новый гранатомет AGL-53: в чем его преимущества

Министерство обороны Украины одобрило допуск к эксплуатации в ВСУ нового автоматического гранатомета AGL-53 калибра 40 мм. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Детали

Отмечается, что это оружие может как устанавливаться на боевые машины и легкий транспорт, так и использоваться в пехоте с треногой. В частности, среди преимуществ этого гранатомета:

  • превосходит советский АГС-17 по точности, дальности и эргономике
    • использует боеприпасы 40×53 мм – стандарт НАТО

      Отечественные предприятия уже освоили производство различных гранатометов под 40-мм боеприпасы

      - говорится в сообщении.

      В ОСУВ "Хортица" также подчеркнули, что оборонно-промышленный комплекс Украины продолжает наращивать производство вооружения. В частности, речь идет о минометах калибра 60 мм, 82 мм и 120 мм, штурмовых винтовках калибра 5,56 мм, а также снайперских, антиматериальных винтовках, пистолетах и пистолетах-пулеметах.

      Напомним

      Украинская оборонная промышленность в прошлом году произвела оружия на 10 млрд долларов, покрывая 30-40% потребностей фронта. Главная проблема – недостаточное финансирование закупки комплектующих, сообщил советник Президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин.

      Мерц говорит, что всегда выступал за передачу Украине ракет Taurus, но при одном условии14.04.25, 04:40 • 4142 просмотра

      Вадим Хлюдзинский

      Вадим Хлюдзинский

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