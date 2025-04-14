Мерц говорит, что всегда выступал за передачу Украине ракет Taurus, но при одном условии

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко
11:59 • 5318 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

11:16 • 24633 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 19141 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 24124 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 33063 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 67584 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 62926 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

16 апреля, 05:58 • 34266 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 59772 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 107269 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
1м/с
73%
Популярные новости

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 47535 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 49494 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 56109 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 26674 просмотра

Минэнерго отреагировало на заявление Болгарии об отказе продавать оборудование для достройки ХАЭС

09:36 • 10651 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 24654 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 57080 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 67590 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 62931 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 169123 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 27343 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 21977 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 23549 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 25391 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 27972 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

Мерц говорит, что всегда выступал за передачу Украине ракет Taurus, но при одном условии

Киев • УНН

 • 4186 просмотра

Фридрих Мерц, вероятный канцлер Германии, выступает за передачу Украине дальнобойных ракет Taurus при условии согласования с союзниками. Он подчеркнул важность выхода Украины из обороны.

Мерц говорит, что всегда выступал за передачу Украине ракет Taurus, но при одном условии

Вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц выступает за передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Детали

В то же время, по словам политика, это может произойти только при условии согласования соответствующих поставок с союзниками.

Я всегда говорил, что сделал бы это, но только по согласованию с европейскими партнерами

- сказал Мерц.

Он подчеркнул, что отдельные страны, в частности европейские, уже поставляют Киеву крылатые ракеты

Британцы делают это, французы делают это, американцы делают это в любом случае. Поставки должны пройти согласование и, если это будет сделано, Германия должна принять участие в них

- отметил Мерц.

"Солдаты просят не деньги, а оружие": духовный советник Трампа посетил Бучу01.04.25, 01:41 • 113644 просмотра

По его мнению, украинской армии "надо выйти из обороны, ведь она только реагирует". В качестве возможной сферы применения ракет он назвал уничтожение важнейших сухопутных соединений между россией и аннексированным ею украинским полуостровом Крым, важных для логистики российской армии.

Справка

Ракета Tаurus – авиационная крылатая ракета класса воздух-земля, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных целей, в том числе заглубленных. Боевая часть ракеты способна пробить тяжелые породы грунта и даже бетон.

Напомним

Согласно недавним статистическим исследованиям, 64% немцев выступают против передачи Германией Украине крылатых ракет Tаurus. При этом лишь 30% граждан страны выступают за поставку Киеву дальнобойного оружия.

Великобритания и Норвегия выделят Украине 580 млн долларов на дроны и оружие11.04.25, 03:24 • 33963 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Войнаполитика
Фридрих Мерц
Европа
Германия
Украина
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,040.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.93
Золото
$3,323.26
Ethereum
$1,583.09