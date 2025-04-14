Мерц говорит, что всегда выступал за передачу Украине ракет Taurus, но при одном условии

Вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц выступает за передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Детали

В то же время, по словам политика, это может произойти только при условии согласования соответствующих поставок с союзниками.

Я всегда говорил, что сделал бы это, но только по согласованию с европейскими партнерами - сказал Мерц.

Он подчеркнул, что отдельные страны, в частности европейские, уже поставляют Киеву крылатые ракеты

Британцы делают это, французы делают это, американцы делают это в любом случае. Поставки должны пройти согласование и, если это будет сделано, Германия должна принять участие в них - отметил Мерц.

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По его мнению, украинской армии "надо выйти из обороны, ведь она только реагирует". В качестве возможной сферы применения ракет он назвал уничтожение важнейших сухопутных соединений между россией и аннексированным ею украинским полуостровом Крым, важных для логистики российской армии.

Справка

Ракета Tаurus – авиационная крылатая ракета класса воздух-земля, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных целей, в том числе заглубленных. Боевая часть ракеты способна пробить тяжелые породы грунта и даже бетон.

Напомним

Согласно недавним статистическим исследованиям, 64% немцев выступают против передачи Германией Украине крылатых ракет Tаurus. При этом лишь 30% граждан страны выступают за поставку Киеву дальнобойного оружия.

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