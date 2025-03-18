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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Більшість німців проти передачі Україні ракет Taurus - опитування

Київ • УНН

 • 11578 перегляди

Згідно з опитуванням, 64% німців проти передачі Україні ракет Taurus. Лише 30% підтримують поставки, а 54% вважають, що Україні варто віддати окуповані території для миру.

Більшість німців проти передачі Україні ракет Taurus - опитування

Згідно із останніми статистичними дослідженнями, 64% німців виступають проти поставки Німеччиною Україні крилатих ракет Turus. Про це пише УНН із посилання на n-tv.

Деталі

Зазначається, що серед них - прихильники AfD майбутніх партнерів по коаліції ХДС/ХСС і СДПН. Лише 30% громадян країни, здебільшого прихильники Партії зелених, виступають за поставку далекобійної зброї.

Також за даними барометра n-tv, 54% німців вважають, що Україна повинна бути готова передати окуповані території росії, якщо це буде обовязковою умовою для укладення мирної угоди. 36 % - вважають, що Україні не варто цього робити.

Довідково

Ракета Turus – авіаційна крилата ракета класу повітря-земля, призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених цілей, зокрема заглиблених. Бойова частина ракети здатна пробити важкі породу ґрунту та навіть бетон.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що рф планує маніпулювати німецькою політикою через питання ракет Taurus.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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