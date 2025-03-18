Згідно із останніми статистичними дослідженнями, 64% німців виступають проти поставки Німеччиною Україні крилатих ракет Turus. Про це пише УНН із посилання на n-tv.

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Зазначається, що серед них - прихильники AfD майбутніх партнерів по коаліції ХДС/ХСС і СДПН. Лише 30% громадян країни, здебільшого прихильники Партії зелених, виступають за поставку далекобійної зброї.

Також за даними барометра n-tv, 54% німців вважають, що Україна повинна бути готова передати окуповані території росії, якщо це буде обовязковою умовою для укладення мирної угоди. 36 % - вважають, що Україні не варто цього робити.

Довідково

Ракета Turus – авіаційна крилата ракета класу повітря-земля, призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених цілей, зокрема заглиблених. Бойова частина ракети здатна пробити важкі породу ґрунту та навіть бетон.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що рф планує маніпулювати німецькою політикою через питання ракет Taurus.