Большинство немцев против передачи Украине ракет Taurus - опрос
Киев • УНН
Согласно опросу, 64% немцев против передачи Украине ракет Taurus. Лишь 30% поддерживают поставки, а 54% считают, что Украине стоит отдать оккупированные территории для мира.
Согласно последним статистическим исследованиям, 64% немцев выступают против поставки Германией Украине крылатых ракет Turus. Об этом пишет УНН со ссылкой на n-tv.
Детали
Отмечается, что среди них - сторонники AfD будущих партнеров по коалиции ХДС/ХСС и СДПГ. Лишь 30% граждан страны, в основном сторонники Партии зеленых, выступают за поставку дальнобойного оружия.
Также по данным барометра n-tv, 54% немцев считают, что Украина должна быть готова передать оккупированные территории россии, если это будет обязательным условием для заключения мирного соглашения. 36% - считают, что Украине не стоит этого делать.
Справка
Ракета Turus – авиационная крылатая ракета класса воздух-земля, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных целей, в частности заглубленных. Боевая часть ракеты способна пробить тяжелые породы грунта и даже бетон.
Напомним
Ранее УНН писал, что рф планирует манипулировать немецкой политикой через вопрос ракет Taurus.