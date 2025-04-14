Мерц каже, що завжди виступав за передачу Україні ракет Taurus, але за однієї умови

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 10006 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 34054 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 24023 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 28945 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

08:19 • 37741 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

07:15 • 73550 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 67965 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 34619 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 59993 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 107935 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
1м/с
73%
Популярнi новини

Торгові розбіжності між ЄС і США: на скасування мит годі й чекати - Bloomberg

16 квітня, 03:45 • 53535 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 63769 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 32165 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 14960 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 8444 перегляди
Публікації

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 34054 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 64841 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

07:15 • 73550 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 67965 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

15 квітня, 12:27 • 172504 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 32951 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 23387 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 24859 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 26601 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 29122 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

Мерц каже, що завжди виступав за передачу Україні ракет Taurus, але за однієї умови

Київ • УНН

 • 4190 перегляди

Фрідріх Мерц, імовірний канцлер Німеччини, виступає за передачу Україні далекобійних ракет Taurus за умови погодження з союзниками. Він наголосив на важливості виходу України з оборони.

Мерц каже, що завжди виступав за передачу Україні ракет Taurus, але за однієї умови

Імовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступає за передачу Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

Деталі

Водночас, за словами політика, це може відбутися лише за умови погодження відпвідних поставок з союзниками.

Я завжди говорив, що зробив би це, але тільки за узгодженням з європейськими партнерами

- сказав Мерц.

Він підкреслив, що окремі країни, зокрема європейські, вже постачають Києву крилаті ракети

Британці роблять це, французи роблять це, американці роблять це у будь-якому випадку. Постачання мають пройти погодження і, якщо це буде зроблено, Німеччина має взяти участь у них

- зазначив Мерц.

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу01.04.25, 01:41 • 113644 перегляди

На його думку, українській армії "треба вийти з оборони, адже вона лише реагує". Як можливу сферу застосування ракет він назвав знищення найважливіших сухопутних з'єднань між росією та анексованим нею українським півостровом Крим, важливих для логістики російської армії.

Довідково

Ракета Tаurus – авіаційна крилата ракета класу повітря-земля, призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених цілей, зокрема заглиблених. Бойова частина ракети здатна пробити важкі породу ґрунту та навіть бетон.

Нагадаємо

Згідно з нещодавні статистичними дослідженнями, 64% німців виступають проти передачі Німеччиною Україні крилатих ракет Tаurus. При цьому лише 30% громадян країни виступають за поставку Києву далекобійної зброї.

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю11.04.25, 03:24 • 33964 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаПолітика
Фрідріх Мерц
Європа
Німеччина
Україна
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,040.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.93
Золото
$3,323.26
Ethereum
$1,583.09