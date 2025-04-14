Мерц каже, що завжди виступав за передачу Україні ракет Taurus, але за однієї умови

Імовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступає за передачу Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

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Водночас, за словами політика, це може відбутися лише за умови погодження відпвідних поставок з союзниками.

Я завжди говорив, що зробив би це, але тільки за узгодженням з європейськими партнерами - сказав Мерц.

Він підкреслив, що окремі країни, зокрема європейські, вже постачають Києву крилаті ракети

Британці роблять це, французи роблять це, американці роблять це у будь-якому випадку. Постачання мають пройти погодження і, якщо це буде зроблено, Німеччина має взяти участь у них - зазначив Мерц.

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На його думку, українській армії "треба вийти з оборони, адже вона лише реагує". Як можливу сферу застосування ракет він назвав знищення найважливіших сухопутних з'єднань між росією та анексованим нею українським півостровом Крим, важливих для логістики російської армії.

Довідково

Ракета Tаurus – авіаційна крилата ракета класу повітря-земля, призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених цілей, зокрема заглиблених. Бойова частина ракети здатна пробити важкі породу ґрунту та навіть бетон.

Нагадаємо

Згідно з нещодавні статистичними дослідженнями, 64% німців виступають проти передачі Німеччиною Україні крилатих ракет Tаurus. При цьому лише 30% громадян країни виступають за поставку Києву далекобійної зброї.

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