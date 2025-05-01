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В Украине уже несколько компаний разработали аналоги российского "Ланцета" - Федоров

Киев • УНН

 • 3128 просмотра

Украинские компании разработали аналоги российского дрона "Ланцет", которые уже активно используются ВСУ. Эти дроны поражают вражеские системы ПВО и другие объекты на оперативной глубине.

В Украине уже несколько компаний разработали аналоги российского "Ланцета" - Федоров

В Украине уже несколько компаний разработали аналоги российского дрона "Ланцет", которые уже активно используются украинскими воинами на поле боя. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.

Детали

"У нас появился собственный "Ланцет" и не один, а уже несколько компаний его разработали. Активно применяется этот продукт на поле боя

- отметил Федоров.

Украинские аналоги "Ланцету" применяются на оперативной глубине, поражая вражеские системы ПВО и другие объекты.

Это дроны, которые на оперативную глубину работают. Наводятся другими дронами, поражают средства ПВО, другие средства врага – объяснил министр.

- объяснил министр.

Дополнение

Министерство обороны Украины допустило к применению в Вооруженных силах беспилотного FPV-авиакомплекса, получившего название "Генерал Черешня". Об этом сообщал УНН со ссылкой на Минобороны.

Коптеры комплекса "Генерал Черешня" базируются на рамах разного типоразмера. Эти летательные аппараты имеют мощные электродвигатели

- говорится в сообщении Минобороны.

Также УНН сообщал, что Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины беспилотный авиационный комплекс украинского производства В-1.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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