В Украине уже несколько компаний разработали аналоги российского "Ланцета" - Федоров
Киев • УНН
Украинские компании разработали аналоги российского дрона "Ланцет", которые уже активно используются ВСУ. Эти дроны поражают вражеские системы ПВО и другие объекты на оперативной глубине.
В Украине уже несколько компаний разработали аналоги российского дрона "Ланцет", которые уже активно используются украинскими воинами на поле боя. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.
Детали
"У нас появился собственный "Ланцет" и не один, а уже несколько компаний его разработали. Активно применяется этот продукт на поле боя
Украинские аналоги "Ланцету" применяются на оперативной глубине, поражая вражеские системы ПВО и другие объекты.
Это дроны, которые на оперативную глубину работают. Наводятся другими дронами, поражают средства ПВО, другие средства врага – объяснил министр.
Дополнение
Министерство обороны Украины допустило к применению в Вооруженных силах беспилотного FPV-авиакомплекса, получившего название "Генерал Черешня". Об этом сообщал УНН со ссылкой на Минобороны.
Коптеры комплекса "Генерал Черешня" базируются на рамах разного типоразмера. Эти летательные аппараты имеют мощные электродвигатели
Также УНН сообщал, что Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины беспилотный авиационный комплекс украинского производства В-1.