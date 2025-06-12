Украинский дрон Bulava превосходит российский "Ланцет" на поле боя: Федоров опубликовал видео

Ударно-разведывательный комплекс Bulava, разработанный в рамках оборонного кластера Brave1, уже применяется на фронте и демонстрирует превосходство над российским "ланцетом". Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Как сообщил Федоров, дрон Bulava от компании DeViro уже выполняет боевые задания и превышает характеристики российского аналога.

Еще недавно в небе преобладал российский "ланцет". Теперь его вытесняют разработки наших инженеров. Bulava работает точно, глубоко во вражеском тылу и при любых условиях – добавил министр.

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По его словам, украинский комплекс имеет следующие возможности:

• уничтожение ключевых вражеских целей, в частности средств РЭБ и систем ПВО (в частности Бук-М, Тор);

• поражение как стационарных, так и мобильных объектов;

• передача видеоподтверждения поражения целей в режиме реального времени;

• наличие ряда уникальных характеристик, которые не разглашаются из соображений безопасности.

Технологии — наше асимметричное преимущество. Чем больше таких решений, тем меньше шансов у врага – резюмировал Федоров.

Дополнительно

Кластер оборонных технологий Brave1 объединяет украинские стартапы, разработчиков, военных и инвесторов для ускорения внедрения инноваций в Силы обороны. Инициатива реализуется при участии Минцифры, Минобороны, ГШ ВСУ, СНБО, Минэкономики и других структур.

Напомним

Российский барражирующий боеприпас "Ланцет" активно применялся против украинской техники, в частности в артиллерийских дуэлях. В ответ Украина начала массовое производство аналогов и усовершенствованных дронов с ударными функциями.

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