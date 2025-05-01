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Brave1: более 3600 разработок для ВСУ и 2 млрд грантов предпринимателям разработали за 2 года

Киев • УНН

 • 2028 просмотра

За два года на платформе Brave1 зарегистрировано более 3600 технологических разработок для военных. Выдано 2 миллиарда грантов предпринимателям на разработку дронов, РЭБ и наземных платформ.

Brave1: более 3600 разработок для ВСУ и 2 млрд грантов предпринимателям разработали за 2 года

На платформе Brave1 за два года существования проекта было зарегистрировано более 3600 технологических разработок, которые будут помогать украинским воинам на поле боя. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.

Детали

За два года более 3600 продуктов зарегистрировано на платформе. Это больше полутора тысяч компаний. На два миллиарда выдано грантов безвозвратной помощи для предпринимателей. И по факту мы как государство изменили здесь свою роль – стали венчурным инвестором для предпринимателей, которые занимаются войной

- рассказал Федоров.

Федоров отметил, что Украиной был разработан ряд новых дронов, наземных платформ и систем РЭБ.

Если мы говорим о последних высокотехнологичных результатах, то это дроны с до наведением, которые позволяют без связи захватывать и поражать цели. Появился РЭБ ближнего действия, которого раньше на этом рынке не было. Это логистические наземные платформы, которые сейчас закупаются Министерством обороны и внедряются. Дроны перехватчики, которые противостоят дронам-разведчикам россии

- рассказал Федоров.

Справка

Brave1 — кластер для развития Defense Tech в Украине. Команда и профильные эксперты кластера оказывают разработчикам финансовую, информационную и организационную поддержку ради технологического превосходства над врагом и нашей победы.

Дополнение

Новая разработка Droid TW с искусственным интеллектом распознает врага и выполняет ударные и разведывательные миссии, минимизируя риски для украинских военных. Комплекс эффективен днем и ночью, поддерживает Starlink.

Министерство обороны Украины допустило к применению в Вооруженных силах беспилотного FPV-авиакомплекса, который получил название "Генерал Черешня".

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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