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Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси
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Brave1: понад 3600 розробок для ЗСУ та 2 млрд грантів підприємцям розробили за 2 роки

Київ • УНН

 • 3544 перегляди

За два роки на платформі Brave1 зареєстровано понад 3600 технологічних розробок для військових. Видано 2 мільярди грантів підприємцям на розробку дронів, РЕБ та наземних платформ.

Brave1: понад 3600 розробок для ЗСУ та 2 млрд грантів підприємцям розробили за 2 роки

На платформі Brave1 за два роки існування проєкту було зареєстровано понад 3600 технологічних розробок, які допомагатимуть українським воїнам на полі бою. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.

Деталі

За два роки понад 3600 продуктів зареєстровано на платформі. Це більше ніж півтори тисячі компаній. На два мільярди видано грантів безповоротної допомоги для підприємців. І по факту ми як держава змінили тут свою роль – стали венчурним інвестором для підприємців, які опікуються війною

- розповів Федоров.

Федоров зазначив, що Україною було розробленно низку нових дронів, наземних платформ та систем РЕБ.

Якщо ми говоримо про останні високотехнологічні результати, то це дрони з до наведенням, які дозволяють без зв’язку захоплювати і вражати цілі. З’явився РЕБ ближньої дії, якого раніше на цьому ринку не було. Це логістичні наземні платформи, які зараз закуповуються Міністерством оборони і впроваджуються. Дрони перехоплювачі, які протистоять дронам-розвідникам росії

- розповів Федоров.

Довідково

Brave1 — кластер для розвитку Defense Tech в Україні. Команда та профільні експерти кластеру надають розробникам фінансову, інформаційну та організаційну підтримку заради технологічної переваги над ворогом та нашої перемоги.

Доповнення

Нова розробка Droid TW зі штучним інтелектом розпізнає ворога та виконує ударні й розвідувальні місії, мінімізуючи ризики для українських військових. Комплекс ефективний вдень і вночі, підтримує Starlink.

Міністерство оборони України допустило до застосування у Збройних силах безпілотного FPV-авіакомплексу, який отримав назву "Генерал Черешня".

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоВійнаТехнології
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Михайло Федоров
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