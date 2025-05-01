Brave1: понад 3600 розробок для ЗСУ та 2 млрд грантів підприємцям розробили за 2 роки

На платформі Brave1 за два роки існування проєкту було зареєстровано понад 3600 технологічних розробок, які допомагатимуть українським воїнам на полі бою. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.

За два роки понад 3600 продуктів зареєстровано на платформі. Це більше ніж півтори тисячі компаній. На два мільярди видано грантів безповоротної допомоги для підприємців. І по факту ми як держава змінили тут свою роль – стали венчурним інвестором для підприємців, які опікуються війною

Федоров зазначив, що Україною було розробленно низку нових дронів, наземних платформ та систем РЕБ.

Якщо ми говоримо про останні високотехнологічні результати, то це дрони з до наведенням, які дозволяють без зв’язку захоплювати і вражати цілі. З’явився РЕБ ближньої дії, якого раніше на цьому ринку не було. Це логістичні наземні платформи, які зараз закуповуються Міністерством оборони і впроваджуються. Дрони перехоплювачі, які протистоять дронам-розвідникам росії