Порівнюють з "термінатором": нова розробка Droid TW виконує ударні та розвідмісії і бере ризики, оберігаючи бійців ЗСУ

У роботизованій системі Droid TW інтегровано штучний інтелект для розпізнавання живої сили противника. За сукупністю якостей Droid в іноземних ЗМІ порівняли із роботом з фантастичного фільму. Передає УНН із посиланням на сторінку пресслужби МО України.

Деталі

Підрозділи Сил оборони України мають нову підтримку завдяки роботизованому комплексу Droid TW - це вітчизняна розробка, яка покликана зменшити ризики для особового складу ЗСУ. Також Droid TW забезпечує точне та автономне ведення бою.

Довідка

Перші моделі Droid TW були створені на базі кулемета Browning калібром 12.7 мм. Сьогодні модельну лінійку розширили за рахунок кулемета калібром 7.62 мм. Залежно від модифікації боєкомплект може складати 480 або 1 000 набоїв, які вражають живу силу або техніку ворога на відстані до 1 км.

Ключова відмінність відмінність від інших наземних платформ

Droid TW був спроєктований та створений для виконання розвідувальних та ударних місій. У його системи інтегровано штучний інтелект для розпізнавання живої сили противника.

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Роботизована система підвищує ефективність вогневої підтримки та спостереження завдяки дистанційному керуванню та автономності у складних бойових умовах. Завдяки цьому суттєво знижуються ризики для життя та здоров’я військовослужбовців, зазначається у прес-релізі Міноборони України.

Цілодобова ефективність та підтримка технологій Starlink

Роботизовану платформу можна використовувати не лише вдень, але й вночі. Її оснащено тепловізором з можливістю вибору різних режимів відображення на моніторі оператора. Дальність виявлення цілі вдень – до 1.5 км, вночі – до 1 км.

Додаткове обладнання дозволяє виявляти, розпізнавати та супроводжувати цілі в автономному режимі. Також комплекс має систему балістичного розрахунку для підвищення точності вогню. Його обладнання підтримує військові системи зв’язку, а також технології Starlink та LTE.

Завдяки компактним габаритам, платформу можна транспортувати у кузові пікапа або на причепі. Розгортання у бойовий стан відбувається буквально за 5 хвилин. Після чого, завдяки дистанційному керуванню через планшет або геймпад, Droid TW готовий нищити ворога.

Нагадаємо

Українські виробники презентували понад 10 моделей FPV-дронів з керуванням через оптоволокно. Безпілотники, що здатні нести до 3 кг навантаження, незабаром надійдуть на озброєння ЗСУ.

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