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Калибр (семейство ракет)

Сравнивают с "терминатором": новая разработка Droid TW выполняет ударные и разведывательные миссии и берет на себя риски, оберегая бойцов ВСУ

Киев • УНН

 • 1924 просмотра

Новая разработка Droid TW с искусственным интеллектом распознает врага и выполняет ударные и разведывательные миссии, минимизируя риски для украинских военных. Комплекс эффективен днем и ночью, поддерживает Starlink.

Сравнивают с "терминатором": новая разработка Droid TW выполняет ударные и разведывательные миссии и берет на себя риски, оберегая бойцов ВСУ

В роботизированной системе Droid TW интегрирован искусственный интеллект для распознавания живой силы противника. По совокупности качеств Droid в иностранных СМИ сравнили с роботом из фантастического фильма. Передает УНН со ссылкой на страницу пресс-службы МО Украины.

Детали

Подразделения Сил обороны Украины имеют новую поддержку благодаря роботизированному комплексу Droid TW - это отечественная разработка, которая призвана уменьшить риски для личного состава ВСУ. Также Droid TW обеспечивает точное и автономное ведение боя.

Справка

Первые модели Droid TW были созданы на базе пулемета Browning калибром 12.7 мм. Сегодня модельную линейку расширили за счет пулемета калибром 7.62 мм. В зависимости от модификации боекомплект может составлять 480 или 1 000 патронов, которые поражают живую силу или технику врага на расстоянии до 1 км.

Ключевое отличие отличие от других наземных платформ

Droid TW был спроектирован и создан для выполнения разведывательных и ударных миссий. В его системы интегрирован искусственный интеллект для распознавания живой силы противника.

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Роботизированная система повышает эффективность огневой поддержки и наблюдения благодаря дистанционному управлению и автономности в сложных боевых условиях. Благодаря этому существенно снижаются риски для жизни и здоровья военнослужащих, отмечается в пресс-релизе Минобороны Украины.

Круглосуточная эффективность и поддержка технологий Starlink

Роботизированную платформу можно использовать не только днем, но и ночью. Она оснащена тепловизором с возможностью выбора различных режимов отображения на мониторе оператора. Дальность обнаружения цели днем – до 1.5 км, ночью – до 1 км.

Дополнительное оборудование позволяет выявлять, распознавать и сопровождать цели в автономном режиме. Также комплекс имеет систему баллистического расчета для повышения точности огня. Его оборудование поддерживает военные системы связи, а также технологии Starlink и LTE.

Благодаря компактным габаритам, платформу можно транспортировать в кузове пикапа или на прицепе. Развертывание в боевое положение происходит буквально за 5 минут. После чего, благодаря дистанционному управлению через планшет или геймпад, Droid TW готов уничтожать врага.

Напомним

Украинские производители презентовали более 10 моделей FPV-дронов с управлением через оптоволокно. Беспилотники, способные нести до 3 кг нагрузки, вскоре поступят на вооружение ВСУ.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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