Шведские истребители "Gripen" были впервые подняты на перехват самолетов рф у границ НАТО

Истребители Jas 39 Gripen выполнили первое боевое задание в рамках противодействия военной угрозе россии воздушному пространству НАТО.

Передает УНН со ссылкой на Объединенное командование ВС НАТО.

Детали

Первая серьезная миссия НАТО со шведскими истребителями "Gripen": в рамках усиленной программы патрулирования воздушного пространства Jas 39 Gripen был поднят в ответ на приближение российских самолетов.

Шведские истребители сейчас развернуты в Польше, в Мальборке RAF ( воздушными силами Великобритании). Утверждается, что была продемонстрирована безупречная интеграция, с целью защиты целостности территории Альянса. Об этом говорится в докладе NATO Air Command.

Напомним

Из-за активности российской авиации, которая атакует западную Украину, Польша подняла в воздух истребители. Наземные системы ПВО и радиолокации также приведены в полную боевую готовность.