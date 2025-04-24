Шведские истребители "Gripen" были впервые подняты на перехват самолетов рф у границ НАТО

$41.670.15
47.540.17
ukenru
Ракетный удар по Киеву: среди погибших - двое детей из одной семьи
08:13 • 22680 просмотра

Ракетный удар по Киеву: среди погибших - двое детей из одной семьи

23 апреля, 17:58 • 77631 просмотра

Украинская делегация встретилась с Келлогом: о чем говорили

23 апреля, 15:00 • 114630 просмотра

В Лондоне прошла встреча официальных лиц коалиции желающих по войне в Украине. В ОП раскрыли детали

23 апреля, 14:18 • 152789 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

Эксклюзив
23 апреля, 13:00 • 86490 просмотра

Похороны на военном мемориальном кладбище: когда будет график и на каком этапе строительство

Эксклюзив
23 апреля, 12:40 • 140435 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"

Эксклюзив
23 апреля, 12:29 • 55763 просмотра

Землетрясение в Стамбуле: в МИД говорят, что украинцы в консульство не обращались

Эксклюзив
23 апреля, 11:49 • 41458 просмотра

Украина усилит защиту адвокатов: подписание Конвенции Совета Европы ожидается в мае - глава подкомитета ВР

Эксклюзив
23 апреля, 11:37 • 33733 просмотра

Боится потерять контроль: юрист объяснил, почему глава АРМА Дума блокирует реформу агентства

Эксклюзив
23 апреля, 08:41 • 36152 просмотра

Как безопасно покупать онлайн: советы эксперта по кибербезопасности

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+27°
3м/с
27%
746 мм
Популярные новости

Удар по Киеву 24 апреля: 9 погибших, 63 пострадавших, среди них 6 детей

24 апреля, 03:17 • 15396 просмотра

США резко изменили стратегию по отношению к войне в Украине - ISW

24 апреля, 03:28 • 79596 просмотра

Враг вывел 11 ракетоносителей с "Калибрами" на борту в Черное море - ВМС ВСУ

24 апреля, 03:44 • 32862 просмотра

Массированная атака на Украину 24 апреля: в МВД показали последствия российских ударов

05:06 • 29798 просмотра

Режиссер фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" хотела вернуть Геллар

06:58 • 24941 просмотра
публикации

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 152789 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

23 апреля, 13:44 • 91872 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"
Эксклюзив

23 апреля, 12:40 • 140435 просмотра

Отобрать землю - уничтожить науку: почему земли НААН нельзя передавать Фонду госимущества

23 апреля, 11:46 • 104195 просмотра

Топ-6 ошибок при уборке пылесосом, которые вы делаете неосознанно

23 апреля, 06:48 • 118630 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Владимир Зеленский

Дональд Туск

Рустем Умєров

Актуальные места

Украина

Киев

Соединенные Штаты

Китай

Польша

Реклама
УНН Lite

Джейсон Биггс взял под контроль свое здоровье: в борьбе с пагубными привычками звезда "Американского пирога" сильно изменился

08:47 • 12158 просмотра

Режиссер фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" хотела вернуть Геллар

06:58 • 26625 просмотра

Брак Шекспира мог быть счастливее, чем считалось ранее - новое исследование

23 апреля, 15:29 • 38457 просмотра

Новое фото принца Луи опубликовали в честь его 7-летия

23 апреля, 13:53 • 45693 просмотра

Сын Йоко Оно призвал прекратить сравнения его с братом Джулианом

22 апреля, 15:52 • 56614 просмотра
Актуальное

Financial Times

F-16 Fighting Falcon

9К720 Искандер

ТикТок

Saab JAS 39 Gripen

Шведские истребители "Gripen" были впервые подняты на перехват самолетов рф у границ НАТО

Киев • УНН

 • 988 просмотра

Истребители Jas 39 Gripen совершили первый боевой вылет в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства. Их подняли из-за приближения российских самолетов к границам Альянса.

Шведские истребители "Gripen" были впервые подняты на перехват самолетов рф у границ НАТО

Истребители Jas 39 Gripen выполнили первое боевое задание в рамках противодействия военной угрозе россии воздушному пространству НАТО.

Передает УНН со ссылкой на Объединенное командование ВС НАТО.

Детали

Первая серьезная миссия НАТО со шведскими истребителями "Gripen": в рамках усиленной программы патрулирования воздушного пространства Jas 39 Gripen был поднят в ответ на приближение российских самолетов.

Шведские истребители сейчас развернуты в Польше, в Мальборке RAF ( воздушными силами Великобритании). Утверждается, что была продемонстрирована безупречная интеграция, с целью защиты целостности территории Альянса. Об этом говорится в докладе NATO Air Command. 

Напомним

Из-за активности российской авиации, которая атакует западную Украину, Польша подняла в воздух истребители. Наземные системы ПВО и радиолокации также приведены в полную боевую готовность.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
Saab JAS 39 Gripen
NATO
Польша
Brent
$66.42
Bitcoin
$92,477.30
S&P 500
$5,380.11
Tesla
$256.53
Газ TTF
$33.79
Золото
$3,347.36
Ethereum
$1,743.94