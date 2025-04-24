Шведські винищувачі "Gripen" було вперше піднято на перехоплення літаків рф біля кордонів НАТО

Винищувачі Jas 39 Gripen виконали перше бойове завдання в рамках протидії військової загрози росії повітряному простору НАТО.

Передає УНН із посиланням на Об'єднане командування ПС НАТО.

Деталі

Перша серйозна місія НАТО зі шведськими винищувачами "Gripen": в рамках посиленої програми патрулювання повітряного простору Jas 39 Gripen було піднято у відповідь на наближення російських літаків.

Шведські винищувачі зараз розгорнуті у Польщі, в Мальборку RAF ( повітряними силами Великої Британії). Стверджується, що було продемонстровано бездоганну інтеграцію, з метою захисту цілісності території Альянсу. Про це ідеться у доповіді NATO Air Command.

Нагадаємо

Через активність російської авіації, яка атакує захід України, Польща підняла в повітря винищувачі. Наземні системи ППО та радіолокації також приведені в повну бойову готовність.