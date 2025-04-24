Шведські винищувачі "Gripen" було вперше піднято на перехоплення літаків рф біля кордонів НАТО
Київ • УНН
Винищувачі Jas 39 Gripen здійснили перший бойовий виліт у межах місії НАТО з патрулювання повітряного простору. Їх підняли через наближення російських літаків до кордонів Альянсу.
Винищувачі Jas 39 Gripen виконали перше бойове завдання в рамках протидії військової загрози росії повітряному простору НАТО.
Передає УНН із посиланням на Об'єднане командування ПС НАТО.
Деталі
Перша серйозна місія НАТО зі шведськими винищувачами "Gripen": в рамках посиленої програми патрулювання повітряного простору Jas 39 Gripen було піднято у відповідь на наближення російських літаків.
Шведські винищувачі зараз розгорнуті у Польщі, в Мальборку RAF ( повітряними силами Великої Британії). Стверджується, що було продемонстровано бездоганну інтеграцію, з метою захисту цілісності території Альянсу. Про це ідеться у доповіді NATO Air Command.
Нагадаємо
Через активність російської авіації, яка атакує захід України, Польща підняла в повітря винищувачі. Наземні системи ППО та радіолокації також приведені в повну бойову готовність.