Польща піднімала винищувачі через удари рф по заходу України

Польща піднімала свої винищувачі через активність дальньої авіації рф, зокрема, на заході України.

Про це повідомляє Оперативне командування Збройних Сил Польщі в Х, пише УНН.

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Увага. Через активність дальньої авіації російської федерації, яка завдає ударів по об’єктах, розташованих, зокрема, на заході України, польська та союзницька авіація почала діяти в повітряному просторі Польщі - йдеться у дописі.

Зазначається, що в повітряному просторі Польщі діяли чергові винищувальні пари. Також у повну бойову готовність були переведені наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на прилеглих до загрозливих територіях. Оперативне командування Збройних Сил контролює ситуацію, а підпорядковані йому сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування - зазначили в Оперативному командуванні ЗС Польщі.

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