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Польща піднімала винищувачі через удари рф по заходу України

Київ • УНН

 • 2390 перегляди

Через активність російської авіації, яка атакує захід України, Польща підняла в повітря винищувачі. Наземні системи ППО та радіолокації також приведені в повну бойову готовність.

Польща піднімала винищувачі через удари рф по заходу України

Польща піднімала свої винищувачі через активність дальньої авіації рф, зокрема, на заході України.

Про це повідомляє Оперативне командування Збройних Сил Польщі в Х, пише УНН.

Деталі

Увага. Через активність дальньої авіації російської федерації, яка завдає ударів по об’єктах, розташованих, зокрема, на заході України, польська та союзницька авіація почала діяти в повітряному просторі Польщі

- йдеться у дописі.

Зазначається, що в повітряному просторі Польщі діяли чергові винищувальні пари. Також у повну бойову готовність були переведені наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на прилеглих до загрозливих територіях. Оперативне командування Збройних Сил контролює ситуацію, а підпорядковані йому сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування

- зазначили в Оперативному командуванні ЗС Польщі.

Нагадаємо

В ніч на 24 квітня 2025 року росія завдала комбінованого удару по Україні, випустивши ракети різних типів та ударні БпЛА.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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