Польща піднімала винищувачі через удари рф по заходу України
Київ • УНН
Через активність російської авіації, яка атакує захід України, Польща підняла в повітря винищувачі. Наземні системи ППО та радіолокації також приведені в повну бойову готовність.
Польща піднімала свої винищувачі через активність дальньої авіації рф, зокрема, на заході України.
Про це повідомляє Оперативне командування Збройних Сил Польщі в Х, пише УНН.
Деталі
Увага. Через активність дальньої авіації російської федерації, яка завдає ударів по об’єктах, розташованих, зокрема, на заході України, польська та союзницька авіація почала діяти в повітряному просторі Польщі
Зазначається, що в повітряному просторі Польщі діяли чергові винищувальні пари. Також у повну бойову готовність були переведені наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.
Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на прилеглих до загрозливих територіях. Оперативне командування Збройних Сил контролює ситуацію, а підпорядковані йому сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування
Нагадаємо
В ніч на 24 квітня 2025 року росія завдала комбінованого удару по Україні, випустивши ракети різних типів та ударні БпЛА.